Clàudia Cots serà la número 7 a la llista de Junts per Catalunya a Barcelona al Congrés dels Diputats, encapçalada per Míriam Nogueras. La manresana té 30 anys i és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per a la UVIC-UCC. Des del 2015 treballa com a project manager al departament de comunicació i màrqueting en una multinacional del sector de l’automoció a Brussel·les. A la llista també hi figura la manresana Rosa Maria Ortega, al número 23.

L’any 2019 Cots va formar part de la candidatura de Junts a les llistes europees. El 2020 va ser elegida presidenta de la vegueria exterior i va passar a formar part de l’executiva nacional del partit l’any 2022.

Per al 28-M va ser a l’equip de Ramon Bacardit com la número 9 de Junts per Manresa. «Mai he deixat d’estar vinculada a Manresa i Catalunya. Estimo casa meva. El cor i el cap sempre han estat aquí. Em vaig començar a implicar en política perquè trobo que és de les coses més boniques que pots fer, treballar per a la gent i per al teu país», explica la candidata. «A més, l’exili del president Puigdemont i els consellers m’ha marcat molt perquè ho he viscut des de Brussel·les i els tinc molt afecte. Formo part d’una nova generació que ha de continuar lluitant per Catalunya». La candidata subscriu la importància d’anar a votar el 23-J. «Entenc el malestar general, però si no omplim els escons per defensar el nostre país i les nostres llibertats, els ocuparan aquells que no ens hi voldrien veure allà asseguts», recalca Cots, que ahir va assistir a la presentació de la llista per al Congrés de Junts.