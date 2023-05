Ara Navarcles, la formació vinculada a ERC, encapçalada per l’actual alcaldessa, Alba Pérez, ha guanyat les eleccions al municipi bagenc doblant el nombre de regidors que va obtenir fa quatre anys. Amb sis representants ha quedat a les portes de la majoria absoluta al ple, fixada en els 7 regidors. Junts per Navarcles, que manté els 3 regidors que tenia ha sigut la segona força més votada, seguida del PSC i Navarcles En Comú Podem, que han obtingut dos representants.

Alba Pérez, que va accedir al càrrec el juny del 2022, després de la renúncia per motius de salut de Josep Maria Feliu, que va encapçalar la llista a les eleccions del 2019, podrà repetir com a alcaldessa després dels resultats d’aquestes eleccions, on ha sigut la força més votada amb 911 vots. Ara Navarcles va obtenir el 2019 3 regidors que li van donar l’alcaldia amb el suport a l’equip de govern de la CUP, que en aquesta ocasió no ha concorregut a les eleccions, i Navarcles En Comú Podem.

Ara caldrà veure si la formació opta per un govern en minoria o per buscar aliances amb les altres formacions amb representació al consistori.