El culturista Juanjo Pérez serà a l’Hèrcules Olympia després d’assolir el títol mundial

«Prendre part a l’Hèrcules Olympia 2022 és la culminació al treball que he desenvolupat aquest darrers sis anys. Encara no hem crec que pugui anar a Portugal! L’Hèrcules Olympia és on s’aplega la flor i nata del culturisme d’arreu del món. En el nostre esport, és l’equivalent a l’Olimp dels déus grecs. No em plantejo quin paper i puc fer. Hi vaig per gaudir d’una experiència única».

Diumenge, el navarclí establert a Manresa Juanjo Pérez participarà, per primera vegada, a la competició internacional més prestigiosa d’aquesta disciplina esportiva. El bagenc va ser distingit com a Mr. Universe, un reconeixement equivalent a proclamar-se campió del món, de la modalitat Classic Bodybuilding en la categoria reservada als homes de més d’1,75 m d’alçada per la World Amateur Bodybuilding Association (WABBA), el passat 13 de novembre.

Tal com detalla Juanjo Pérez, a la modalitat Classic Bodybuilding «es valora la simetria, proporció i definició de la musculatura» dels competidors, en definitiva «l’harmonia del seu cos. En aquesta modalitat, la normativa estableix una limitació pel que fa al pes dels esportistes: només podem ultrapassar en un 5% el pes que ens pertocaria per la nostra alçada». Per tant, un culturista d’1, 78 m com l’especialista navarclí «com a molt pot pesar 81,9 kg», especifica.

Els aficionats a aquesta modalitat no malden per «adquirir un volum muscular sense límits», prossegueix Juanjo Pérez. «Només podem dotar-nos de 3 o 4 kg més de musculatura per sobre del nostre pes de referència i hem de repartir-la pel cos de forma proporcionada, simètrica. Així doncs, hem de filar molt prim. Els esportistes hem de programar amb molta cura els nostres entrenaments per no passar-nos de pes i repartir els exercicis per desenvolupar tots els grups de músculs de forma equilibrada. Per això m’agrada tant el Classic Bodybuilding, pel seu nivell d’exigència extrem», conclou.

Juanjo Pérez participarà a l’Hèrcules Olympia com a membre de la selecció estatal de WABBA Espanya. Per al culturista bagenc, serà la darrera competició a la modalitat per a la qual es prepara des del 2016.

D’un cos de maratonià al títol

L’obertura del «centre d’entrenament personalitzat» que regenta des de maig del 2017, el Gimnàs Improve de Manresa, va facilitar a Juanjo Pérez dedicar-se al culturisme. «Fins aleshores, treballava en d’altres centres, on feia classes d’spinning, body combat, body pump, és a dir, programes d’entrenament d’activació cardiovascular». «Tenia un cos de maratonià», rebla el navarclí.

Des de la primavera del 2017, Juanjo Pérez es va centrar «a fer peses» i a treballar de forma adequada la seva musculatura. Tot i això, el seu debut en els esdeveniments culturistes es va produir el 2016. «Vaig participar a la Copa Catalana organitzada per la WABBA i em vaig proclamar subcampió. Tot seguit, a la Copa d’Espanya vaig ser sisè o setè. Aleshores, en aquests campionats encara no hi havia gaire nivell», matisa.

Després de dos anys de parèntesi per forjar una musculatura d’autèntic culturista, el bagenc va tornar a competir el 2019 i va guanyar la Copa Catalana i la Copa d’Espanya, a més de pujar al segon graó del podi del campionat del món de Lviv (Ucraïna). Enguany, ha conquerit la segona Copa Catalana i ha estat tercer a la competició d’àmbit estatal.

Durant tot aquest període de desenvolupament i progressió, l’entrenador del navarclí ha estat l’excampió del món belga establert a Catalunya Koen Balcaen. «Sens dubte, és un dels millors. En el món del culturisme la nutrició és molt important. Algú ha de decidir què entra per la boca i és fonamental tenir un entrenador que hi entengui». «No, no passem gana, generalment. En tot cas, només en els mesos previs a les competicions», assenyala Juanjo Pérez. El bagenc considera que el culturisme li ha reportat «disciplina, constància, perseverança i esperit d’autosuperació». «És una modalitat esportiva que et fa més fort. No només físicament, sobretot, mentalment».

El proper desafiament de Juanjo Pérez és dotar el seu cos d’una musculatura que li permeti competir a la modalitat Classic Physic, en la qual s’admet que els culturistes «sobrepassin en un 15% el seu pes ideal. Als esportistes de la meva categoria d’alçada se’ls hi permet vorejar els 90 kg. Són quasi 8 kg més de massa muscular! És un desafiament que vull afrontar sense presses. Quan tingui el cos preparat per debutar a la nova categoria, ja ho farem. El culturisme és un estil de vida, no una obsessió», sentencia Juanjo Pérez.