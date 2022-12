El Cadí la Seu ha posat les coses molt complicades a un Spar Girona que feia dos dies havia apallissat per 26 punts de diferència el poderós Perfumerías Avenida, però ha acabat perdent al Palau Sacosta per 67-57 en un resultat massa ampli pel que s'ha vist a la pista. La falta de precisió en els darrers minuts, una situació que també s'ha vist en els primers, ha privat les jugadores de Jordi Acero de donar la sorpresa davant d'un adversari en què s'estrenava Brittney Sykes, que ha destacat a la primera part. A la banda del Sedis, també debutava la nord-americana Stephanie Watts que ha causat una esplèndida impressió, sobretot en els primers instants en pista.

El partit no ha arrencat gens bé per al Cadí, que només ha trobat quatre punts de Tunstull davant del tsunami d'un equip en ratxa, el de l'urgellenc Bernat Canut, que s'enfrontava per primer cop al seu exequip (15-4). Però l'entrada a la pista de Laura Peña i de Watts ha fet canviar el joc de les visitants. L'estatunidenca ha debutat amb un triple i una bona penetració i l'equip, amb l'ajut puntual de Strautmane i Kovacevic, només perdia per 22-15 en el primer descans.

En el segon quart, gran arrencada i parcial de 0-7 per empatar el partit. El joc era ara molt igualat i el Cadí ha obtingut el primer avantatge amb un bàsquet de Raventós. El Girona no trobava la manera d'anotar (només 11 punts en 10 minuts) i Raventós i un triple de Georgina Bahí permetien anar als vestidors amb avantatge (33-37).

La tendència ha seguit en el tercer període, tot i una revifada inicial de l'Spar basada en la qualitat i els centímetres de l'australiana Tolo. Malgrat el 43-39 per a les gironines, un triple de Bahí i dos tirs lliures de Júlia Soler han permès empatar a 45. Llàstima dels punts finals de Murphy i Sykes per anar amb dèficit a la darrera aturada (49-45).

En el quart definitiu, un 2+1 de Laia Raventós ha donat fins a quatre punts de distància al Cadí (49-53). Però les gironinenes han aguantat l'embranzida gràcies a l'anotació de Gardner i a la feina a sota de la cistella d'Araújo i de Tolo, molt difícils de controlar. Amb 55-55 a falta de cinc minuts, l'atac del Cadí, sobretot després de dues errades de Tunstull, s'ha encallat i Tolo i Gardner han establert una distància massa engruixida.