El tècnic Agustín Isabel és el nou entrenador del CF Igualada. Isabel substitueix Pedro Milla. La trajectòria del CF Igualada al grup 2n de la Primera Catalana, molt per sota de les expectatives inicials, va propiciar l’acomiadament de Pedro Milla dos dies després de la derrota encaixada pels blaus a Balaguer (1 a 0). Aquesta temporada, el projecte esportiu del club anoienc es va bastir amb l’objectiu de competir per l’ascens a la futura Superlliga Catalana, és a dir, per classificar-se entre el segon i el cinquè llocs al final de la lliga. Després d’onze jornades, el CF Igualada és onzè a la classificació (11 punts), a vuit punts del cinquè, la UD San Mauro (19). Agustín Isabel aterra a l’entitat anoienca amb Aleix Vall (segon entrenador) i Daniel Cardeñoso (preparador físic). El nou tècnic blau va dirigir els últims cinc exercicis el Vilanova CF (període 2017-22). El director tècnic del CF Igualada, Xavier Ribera, va presentar la dimissió en desacord amb la gestió de l’acomiadament de Pedro Milla. El relleva el seu antecessor, Robert Palau.