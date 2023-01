Gaudir de l’esport, fer salut i passar-s’ho bé. Aquests són els principals objectius de les impulsores de la formació de veteranes que, des de primers de novembre, es configura al Club d’Esports Avinyó. Tot i això, la trentena de jugadores que s’han implicat en l’empresa esperen trobar oponents per jugar els primers partits de caràcter amistós aquesta temporada i ja que, malauradament, a hores d’ara no existeixen competicions específiques per a futbolistes màster tutelades per la Federació Catalana de Futbol, no descarten inscriure’s a la lliga amateur femenina de futbol 7 el curs esportiu 2023-24, campionat en el qual el CE Avinyó ja hi té un equip (grup 3r).

Tal com detallen Alba Pujol i Georgina Rivera, dues de les jugadores del conjunt de veteranes, «la ideòloga del projecte va ser la nostra companya Imma Verdaguer. La Imma va plantejar aquesta possibilitat a les mares de les futbolistes dels equips amateur i cadet femení de futbol 7 del Club d’Esports Avinyó i va embolicar-ne un bon grapat». Una vegada engrescades una quantitat raonable de possibles futures jugadores, el grup es va adreçar a la junta directiva del club avinyonenc per integrar-se dins l’estructura d’equips de l’entitat, una possibilitat que el CE Avinyó va acollir amb entusiasme. D’altra banda, Imma Verdaguer ja tenia dos ferms candidats per convertir-se en el futur tàndem tècnic de la formació de veteranes: els seus fills, Xavier i Meritxell Hermosilla, ambdós amb experiència als conjunts formatius del club. Dit i fet. Després d’una reunió informativa que es va fer el dijous, 10 de novembre, el següent dimarts, els germans Hermosilla van dirigir la primera sessió preparatòria de l’equip màster. «Aquell dia ens vam aplegar 24 futbolistes al Municipal Josep Herms. Una setmana després, el número es va incrementar fins a 27 i, en els següents entrenaments, hem arribat a ser 31 jugadores», expliciten Alba Pujol i Georgina Rivera. El conjunt aplega a esportistes de set poblacions (Avinyó, Calders, Castellnou de Bages, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Santa Maria d’Oló), d’edats compreses entre els 30 i els 53 anys. La formació efectua una sessió d’entrenament setmanal, els dimarts, de 19.30 a 21 hores, i es planteja proposar al CE Puig-reig, entitat que impulsa un equip de similars característiques, que sigui el seu primer oponent en un amistós, la propera primavera. Meritxell Hermosilla, membre del tàndem tècnic, assenyala que «exercir d’entrenadora de la meva pròpia mare és una experiència única i molt recomanable. A casa, no mano gaire, però al camp...».