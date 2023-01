Els missatges que intercanviaven el nucli dur de l’anterior junta directiva del FC Barcelona, la que presidia Josep Maria Bartomeu, revelen l’afilada animadversió que la cúpula del club sentia pels pesos pesants del vestidor. S’utilitzen insults gruixuts i es retreuen suposats xantatges, en particular de Leo Messi. El de Rosario i també Gerard Piqué eren clarament els més detestats, segons ha publicat aquest dijous El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7. El diari també afirma que els Mossos impliquen l'equip de Bartomeu en la filtració dels contractes de Messi i Piqué. Seria un delicte de revelació de secrets.

En aquests xats de whatsaps hi parlava amb particular malvolença Román Gómez Ponti, llavors màxim responsable dels serveis jurídics del Barça, el més llenguallarg de tots i dels dispositius del qual sorgeixen aquestes captures dels Mossos. En algunes d’aquestes converses hi intervenien també Bartomeu, Òscar Grau, el que era CEO del club, directius com Jordi Moix, Oriol Tomàs i David Bellver, el director financer Pancho Schroder i Javier Sobrino, director d’Estratègia i Innovació.

Origen de la filtració

El dia de la publicació per part d’‘El Mundo’ del contracte de Messi, el grup de xat treia fum, en particular sobre l’origen de la filtració. És el dia en què Gómez Pontí deixa anar una frase brutalment irrespectuosa contra Messi. És el 31 de gener del 2021, amb tots ells ja fora del club. Entre altres coses revela un suposat missatge de l’argentí al president en què li diu durant la pandèmia que pot tocar el sou dels altres jugadors però que no toqui els seus ni els dels seu amic Luis Suárez.

«Barto, de veritat, no es pot ser tan bona persona amb aquesta rata de claveguera. El club l’hi ha donat tot i ell s’ha dedicat a marcar una dictadura de fitxatges, traspassos, renovacions, patros [patrocinadors] només per a ell, etc. Jo no ho podré fer mai, però a les xifres del seu contracte caldria sumar-hi Pinto, la renovació de Suárez, i la de Jordi Alba, o la comissió de renovació de Fati (Rodrigo Messi, agent?? Però si no sap ni llegir i a sobre portava de soci un traficant de drogues)». I sobretot el cúmul de xantatges i lletjos que el club i els que hi treballem hem patit d’aquest nan hormonat que li deu al Barça la vida... ah! Però quan van mal dades (pandèmia) reps el seu mític whatsap: ‘Presi’, abaixa el sou als altres, però a mi i al Luis no ens toquis’. Tant de bo marxi entre la indiferència de la gent, que és el pitjor que li pot passar (un pesseter més)».

«Sí», assenteix Grau. Bartomeu s’estén una mica més: «Estic d’acord en moltes coses, però primer, el Barça, i fa mal a la imatge del club aquest tipus d’articles».

Laporta, assenyalat

En aquestes conversa s’especula que Joan Laporta, encara en campanya electoral, fos el possible autor de l’esmentada filtració. Ho fa l’exdirectiu Oriol Tomàs. Bartomeu desconfia d’aquesta hipòtesi, tot i que entre tots semblen coincidir que sigui una manera de forçar la seva marxa i així «estalviar-se 120 quilos».

En un moment determinat, Bartomeu admet que «moltes vegades hem fet cas al Leo, no sempre, però moltes vegades, i aquest contracte sense pandèmia era totalment assumible». Bartomeu remarca que representava el 15% del pressupost i que «era correcte tenint en compte tot el que ell genera».

Amb tots ells encara al club es produeix la debacle de Lisboa contra el Bayern (2-8). Gómez Ponti es rabeja amb Gerard Piqué després que digués que calien canvis en tots els estaments del club. «S’han de tenir pocs escrúpols i ser un grandíssim fill de puta» El diari ‘El Mundo’ també va publicar el contracte de Piqué.

La conveniència de donar a conèixer els contractes dels jugadors en plena crisi de la covid surt a col·lació en diverses ocasions a la boca de Gómez Ponti. En una llarga carta a Bartomeu, assenyala: «El club ha d’afrontar sota el teu lideratge la reducció dràstica de la massa salarial del primer equip de futbol, i més després de l’actitud impresentable, menyspreable i repugnant d’una plantilla de milionaris malcriats i insensibles que s’han negat a pactar amb el club les mesures mínimes per assegurar la nostra viabilitat econòmica, prescindint del patiment de la gent».

Contra Busquets

Sergio Busquets també rep els cops de Gómez Ponti en aquesta missiva en què aconsella a Bartomeu l’acomiadament «d’aquells jugadors que no tenen mercat i no poden ser traspassats (Busquets en pot ser un exemple excel·lent) per acomiadar-los amb una indemnització mínima i oblidar-nos que han passat pel club per insolidaris».

També queden assenyalats, sense esmentar noms, «vicepresidents que van oferint les instal·lacions a tothom, o els que només van pensant en la seva elecció, o els que primer tenen al cap la seva economia i l’aval: se n’han d’anar o quedar definitivament aïllats».