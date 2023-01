El CB Navàs Viscola va haver de patir fins a l’últim instant però va marxar de Menorca amb una victòria curta, però important (74-77), que li serveix per a dues coses. La primera, trencar la ratxa de dues derrotes consecutives a la lliga que l’havia allunyat de les posicions del capdamunt. I la segona, seguir mantenint esperances de reenganxar-se al grup de favorits, i encara més després de resultats de rivals directes, com les derrotes del Martinenc, ni que fos contra un altre adversari de la zona alta com el CB Tarragona i, sobretot, del Barça B.

El conjunt d’Isidre Suau va anar sempre davant en el marcador i va tenir diferències superiors als deu punts, però no va poder acabar de tancar el partit. Els navassencs van arrencar amb 7-14 favorable que el conjunt insular va eixugar, i es va escapar en el segon quart, principalment de la mà dels punts de Yuste i de Sims. Un triple del primer a set segons per al descans va donar la màxima distància (34-42). Escapada i suspens En el tercer quart es va mantenir la mateixa línia. Un parcial d’1-11 per als visitants va permetre pensar que el partit ja estava liquidat amb un 41-57 molt clar en el marcador. Aquí va ser quan l’equip vermell va poder tancar el partit i no ho va fer, deixant la porta oberta per a la reacció menorquina. Així, el desavantatge ja es va retallar al final del quart i, en l’últim, l’Es Castell es va arribar a posar a un punt (67-68) quan encara faltaven més de sis minuts. Els darrers instants del partit van ser frenètics. El Navàs va adquirir un coixí de sis punts (68-74) que els locals van deixar en un aviat. En l’últim minut, Yuste, primer, i Batlló, després, van errar sengles tirs lliures, però la defensa va mantenir els catalans i, a set segons i amb el resultat definitiu, el tir lliure a fallar de Barrasa no va trobar el rebot desitjat.