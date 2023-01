Fructífera doble confrontació del Club Gel Puigcerdà contra el Milenio Panthers de Logronyo que permet al conjunt dirigit per Salva Barnola escalar fins a la tercera posició a la classificació (20 punts). Dissabte, els groc-i-negres van sotmetre el conjunt de la capital de La Rioja per 9 a 1 en partit corresponent a la 15a jornada de la Lliga Nacional. Diumenge, en un duel ajornat de la 1a jornada, la golejada puigcerdanenca va ser més contundent (11 a 4).

Els groc-i-negres van encarar la primera confrontació amb la novetat del retorn a l’equip del veterà Oriol Boronat per compensar les baixes definitives de Leon Kelwey-Brown i Álex Jociles. El domini inicial dels amfitrions va ser aclaparador. Els groc-i-negres van generar prou ocasions per adquirir un avantatge substancial a l’electrònic, però l’exhibició del porter visitant ho va impossibilitar i una assistència de Casey Jones va habilitar Ivan Marov per avançar el Milenio Panthers a l’electrònic (min 17.54). El CG Puigcerdà va remuntar en els primers minuts del segon període mitjançant un gol de Nacho Granell i un doblet d’Oriol Boronat (3 a 1). Ignat Zemchenko i Pol Costa van sentenciar la confrontació i, ja en el tercer i darrer parcial, el CG Puigcerdà va arrodonir la golejada. El davanter rus Evgenii Lapenkov va marcar el seu primer gol amb la samarreta groc-i-negra.

L’endemà, diumenge, els jugadors de Salva Barnola van determinar el guanyador del partit durant el primer període (4 a 0). Un doblet d’Ignat Zemcheko i els gols d’Ivan Komarovskii i Oriol Boronat van encarrilar la segona victòria seguida.