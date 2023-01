L'equip femení de l'Avinent Manresa s'ha classificat per quarta ocasió, tot i que en una d'elles no hi va poder participar per temes administratius, en la final dels vuit millors de la Copa Iberdrola de clubs en pista coberta que tindrà lloc l'11 de febrer a Ourense. Es tracta de la final que aplega les set entitats més destacades del rànquing estatal, a part del Pontevedra, que exerceix de club organització de l'esdeveniment .

A part de les manresanes i de les gallegues, també han assolit el bitllet el València Club d'Atletisme, el Playas de Castelló, el Barça, l'Atlètic Sant Sebastià, el Grupoempleo Pamplona, i el Trops Cueva de Nerja. En aquesta classificació, les manresanes han estat sisenes, amb un total d'11.901 punts. Ja el 2020, abans de l'esclat de la pandèmia, l'Avinent va ser present a la final de València, on va ocupar la setena posició. El 2021, la formació va obtenir la classificació a la pista, però no va poder prendre-hi part ja que es feia a Barcelona i es va triar l'Agrupació Atlètica Catalunya com a entitat amfitriona. L'any passat, les manresanes sí que van poder competir i van ascendir graons fins ocupar la cinquena posició en la final disputada a Madrid. Intentar igualar aquest repte, una fita dificultosa, serà l'objectiu de l'expedició bagenca formada per tretze atletes, encara per designar, i dues tècniques. En la competició masculina, que tindrà lloc simultàniament, a part del Pontevedra, competiran el Playas, el Barça, l'Atletismo Numantino, el Fent Camí Mislata, el Trops Cueva de Nerja, la Reial Societat i l'Unicaja Jaén Paraíso Interior.