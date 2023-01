El FC Barcelona ha obtingut als tribunals una victòria sobre LaLiga respecte a la inscripció de Gavi com a jugador amb ple reconeixement del primer equip del Barça. Un jutge del jutjat número 10 del mercantil s’ha pronunciat a favor del club blaugrana en el seu litigi amb la patronal que dirigeix Javier Tebas per poder inscriure el jove centrecampista andalús.

Tebas havia rebutjat la intenció del Barça de fer efectiu el contracte de renovació de Gavi per la disparada massa salarial segons l’arquitectura dissenyada al respecte per LaLiga. De fet, no només havia impedit la inscripció en aquest mercat d’hivern, sinó que va deixar entreveure que tampoc ho permetria a l’estiu. «Per a l’any vinent se li pot negar perquè el Barça té un dèficit de més de 200 milions per a la temporada vinent. No sembla oportú», va dir aquest dilluns.

Jugador fonamental

La decisió del jutge, rebuda aquest matí a les oficines de l’entitat barcelonista i revelada primer per ‘La Vanguardia’, encara pot ser recorreguda per LaLiga. No obstant, abans del tancament, aquesta mitjanit, del mercat hivernal, el nou contracte de Gavi s’hauria de fer ja efectiu. A partir d’ara podrà abandonar el dorsal 30 i lluir el 6, que se li estava guardant.

La renovació del centrecampista sevillà, que va ampliar el seu compromís fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions, es va firmar al setembre.

Gavi, de 18 anys i l’agent del qual és Iván de la Peña, s’ha convertit en un pilar fonamental per a Xavi, que l’ha utilitzat fins i tot d’extrem esquerre, i també a la selecció espanyola. Luis Enrique el va elevar a categoria de titular amb només 17 anys.