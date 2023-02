Cadí la Seu, entre el cel europeu i el patiment de la lliga

El Cadí la Seu va fer història dimecres a la nit. Tot i perdre per 77-65 a la pista del Flammes Carolo francès, l'extraordinari 72-54 del partit d'anada el va classificar per als quarts de final de l'Eurocup Women, la segona competició continental a nivell de clubs. És el primer cop que el conjunt urgellenc arriba a un estadi tan avançat de la competició, en el qual ara es trobarà el potent Galatasaray turc. L'anada serà el 23 de febrer a La Seu i la tornada, el 2 de març a Istanbul.

El que impacta més és que la fita no ha arribat en un any particularment senzill per a l'equip urgellenc. Des que va arrencar l'any ha tingut baixes importants respecte de la temporada passada, lesions i també mala sort, fins i tot fora de la legalitat, en finals de partit ajustats. Tot i això, el grup que ara mateix prepara Jordi Acero s'ha fet fort a Europa i ha superat la primera fase, més accessible i, sobretot, dues eliminatòries en què havia de disputar el partit de tornada a fora. Paral·lelament, com s'insistia ahir mateix des de les xarxes socials del club, el grup no es pot descentrar, ja que aquest dissabte té un duel d'obligada victòria contra el cuer de la lliga, el Tenerife, al Palau Municipal. És la seva altra realitat.

Metamorfosi a la plantilla

Aquest punt àlgid arriba la temporada següent a un curs inoblidable, en què l'equip va ser quart a la lliga i va jugar la Copa. Dos dels puntals d'aquella formació, el tècnic local Bernat Canut i l'estrella, la navarresa Irati Etxarri, van marxar a l'Uni Girona. Tampoc no es va quedar una jugadors important com Mikayla Pivec. Però la direcció esportiva va prendre dues decisions coherents. Una va ser donar el timó de l'equip a un dels assistents de Canut, Jordi Acero, profund coneixedor de la plantilla. L'altra, seguir comptant amb un gruix important de jugadores, liderades, sobretot, per les bases Laura Peña, cridada per la selecció espanyola, i Laia Raventós. També van continuar Ariadna Pujol, Montserrat Brotons, Paula Strautmane i la nord-americana Jewel Tunstull, i es va contractar la fins aleshores cedida Júlia Soler.

Tot i guanyar la Lliga Catalana, els resultats a la lliga no eren bons. Derrotes molt ajustades, fins i tot d'un punt com a la pista del Saragossa o a casa contra el totpoderós València i, fins i tot, rebent un bàsquet fora de temps davant del Gernika. A més, han marxat jugadores que havien de ser puntals, com la pivot Kostourkova i, sobretot, l'ala Taylor Koenen. Però es va encertar amb el seu relleu, la nord-americana Stephanie Watts i està donant un gran rendiment una Georgina Bahí (18 punts a França) que va tornar a casa després d'un pas per Galícia. Amb aquestes peces, el Cadí es permet somiar a Europa, però sense deixar de tocar de peus a terra.