El CG Puigcerdà femení arrenca aquest diumenge, a partir de dos quarts de quatre de la tarda, el camí per al títol de la Lliga Iberdrola d'hoquei gel. Ho farà rebent a casa el CH Jaca, combinat que ha quedat millor classificat en la lliga regular, segones les aragoneses i terceres les ceretanes. De tota manera, en els partits que han enfrontat els dos combinats en la temporada actual, les groc-i-negres s'han imposat sempre, per 3-5 a fora i per 6-5 a casa, amb gol a la pròrroga de Paula Giménez.

El Jaca s'ha refoçat amb una segona jugadora forana, en el seu intent per guanyar la lliga, i té la millor jugadora de la temporada, la letona Liiga Miljone, que ha aconseguit 32 gols durant el campionat. A més, han estat capaces de vèncer en dues ocasions el Majadahonda, el màxim favorit a guanyar el torneig. L'equip que prepara Ramil Yuldashev juga com a amfitrió aquest primer partit. Dissabte, dia 18, es jugarà el segon a Jaca i, si fes falta, un tercer al mateix escenari, que determinaria qui es classifica per a la final. El duel es podrà seguir en directe pel compte de YouTube de la federació, FedHielo.tv. L'altre eliminatòria, la que ha de determinar qui és l'altre finalista, enfrontarà el mencionat Majadahonda amb una altra formació madrilenya, el Quimeras Valdemoro.