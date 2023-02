Un hat-trick de l’ala manresà Roger Bermusell va propiciar la valuosa victòria del Sala 5 Martorell a la pista d’un oponent directe en la lluita per assolir la permanència, el CD Leganés (3 a 5). Després de cinc jornades sense guanyar (quatre derrotes i un empat), els jugadors de Víctor González van evidenciar des de l’inici de la confrontació la seva determinació per segellar el sisè triomf a la lliga i Roger Bermusell va palesar el seu olfacte golejador en materialitzar les dues primeres ocasions de gol dels martorellencs (minuts 1 i 2).

Tot i l’adversitat, els madrilenys van reaccionar i Manuel Diz Sánchez Cruzat va minimitzar la diferència a l’electrònic (min 11). L’ala Ferran Ruiz Ferru va replicar dos minuts després (1 a 3). Aquest resultat es va mantenir fins l’últim minut del primer període. Aleshores, en un tres i no res, Manuel García Ruano i Pablo Ibarra van marcar dos gols que van reequilibrar el marcador (3 a 3).

Ambdues formacions van maldar per decantar el partit al seu favor en els primers dotze minuts de la represa, sense aconseguir-ho. Una acció de Roger Bermusell va desllorigar la situació. La rematada del manresà la va desviar al fons de la xarxa el cos del local Pablo Ibarra. Els jugadors de Víctor González no van fer concessions defensives a l’oponent en el tram final del duel i Pavel Pérez va certificar la victòria segons abans del final de la confrontació (3 a 5). El Sala 5 Martorell recupera el dotzè lloc a la taula classificatòria i manté els sis punts d'avantatge amb el primer equip implicat a la zona de descens, l'Atlético Benavente (20 punts per 14), tot i el triomf dels castellano-lleonesos contra el madrileny CDE El Valle (5 a 2).

La fitxa tècnica.

CD Leganés. Rafael Luque, Borja Blanco, Daniel de la Peña, Alejandro Fuentes i Hicham Cheham -cinc inicial-, Manuel García, Alejandro Velasco, Manuel Diz Sánchez Cruzat, José Luis León, Miguel Alonso, Raúl Sánchez, Pablo Ibarra i Iker López (p).

Sala 5 Martorell. Imad Ruiz, Marc Mármol, Dani Castro, Roger Bermusell i David Ruiz -cinc inicial-, Ferran Ruiz Ferru, Pau Albacete, Èric Panés, Oussama Chefraou, Pavel Pérez, Ibai Espinosa i Iban Reyes (p).

Àrbitres. Antonio Jesús García Robles i Eugenio José Quintero Carrión. Van expulsar amb targeta vermella directa el madrileny Manuel Diz Sánchez Cruzat (min 39) i el martorellenc Ferran Ruiz Ferru (min 40). Van amonestar els locals Manuel Diz Sánchez Cruzat (min 11), Rafael Luque (min 20) i Alejandro Fuentes (min 26).

Gols. 0-1 Roger Bermusell min 1, 0-2 Roger Bermusell min 2, 1-2 Manuel Diz Sánchez Cruzat min 11, 1-3 Ferran Ruiz Ferru min 13, 2-3 Pablo Ibarra min 20, 3-3 Manuel García min 20, 3-4 Roger Bermusell min 33 i 3-5 Pavel Pérez min 40.