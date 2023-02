El de dimecres no va ser un partit més al Nou Congost. El minut de silenci ho explicava tot. El Baxi rebia al Bahcesehir Koleji, un equip turc emocionalment sacsejat per les conseqüències del terratrèmol que ha afectat Turquia, Síria i el Kurdistan. Una circumstància que va impulsar que el conjunt manresà es comprometés a fer donació de la recaptació del partit a organitzacions que treballen sobre el terreny.

Una vegada acabat l'enfrontament, que es va saldar amb victòria local per 90-72, Regió7 va poder parlar, a la zona mixta del Congost, amb cinc jugadors i l'entrenador del Bahçesehir. Erhan Ernak, entrenador de l'equip turc establert a Istanbul, va explicar amb to de preocupació, que «és inevitable que el cap dels nostres jugadors estigués més a Turquia que a Manresa». El tècnic, a més, va destacar que, tot i no haver viscut en primera persona les conseqüències més devastadores de la catàstrofe, «cos tècnic i jugadors vam treballar la gestió mental de la tragèdia». Ernak va tancar la seva declaració recordant que «som un equip professional, però ara mateix el bàsquet és secundari tenint en compte el que està passant a casa nostra».

El primer en passar per la zona mixta del pavelló manresà va ser Conor Morgan, màxim anotador de l’equip visitant en el duel de dimecres. Morgan, va compartir també l’enorme preocupació que les conseqüències del terratrèmol, que va definir com «una de les majors crisis humanitàries actuals», està causant als jugadors i membres del cos tècnic. L’ala nord-americà va posar especial èmfasi en la feina que tant el club com els jugadors estaven fent per a ajudar els membres de la seva comunitat. Per la seva banda, el veterà pivot turc Oguz Savas, va expressar amb to sec i rostre seriós que, «ara no té cap sentit parlar de bàsquet, l’únic que compta són les vides del poble turc». El jugador interior va subratllar les paraules del també nord-americà Langston Hall, que destacava la complixitat que havia significat per a ells disputar el partit de dimecres. El base, però, no va utilitzar la tragèdia com a excusa i va destacar que, «tot i les enormes dificultats, hem de millorar en defensa i en el control del rebot si volem guanyar partits».

El següent a desfilar cap al l'autocar va ser l’escorta nord-americà Jamar Smith, que ja havia visitat el Congost quan defensava els colors de l’Unicaja. Smith, va posar l'accent en la quantitat de vides que s’havien perdut a causa de la tragèdia, un fet que, a parer seu, havia causat una gran desmotivació grupal que els impedia disputar un enfrontament en condicions. L'escorta, va assenyalar, amb mostres de consternació al rostre, que «ara és moment d’ajudar als afectats i tenir-los a les nostres pregàries». Un altre rodamón del bàsquet que també havia jugat a l'Unicaja, el veterà ala-pivot nord-americà James Gist, va manifestar la seva preocupació per l’estat de les víctimes del terratrèmol i de totes les comunitats afectades. Amb la intenció de dissimular la seva angoixa, va expressar que «no hi ha instant en què deixi de pensar en tots ells».

Baxi i Bahcesehir es tornaran a veure les cares el pròxim 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a terres turques. Un partit que serà clau per a la supervivència de l’equip otomà a la competició europea, i important per a conèixer les opcions dels manresans de passar a la ronda de quarts de final de la Basketball Champions League.