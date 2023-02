LaLiga i la seva Comissió Delegada han rebutjat i han repudiat els fets coneguts pel cas Negreira, alhora que han anunciat que "treballen activament per aclarir qualsevol irregularitat que s'hagi pogut produir al voltant" del mateix, "ja sigui de caràcter esportiu o de qualsevol altra índole". Aquest matí, Joan Laporta, president del Barça, ha anunciat que aviat donarà detalls de la investigació que està duent a terme el club.

La Comissió Delegada de LaLiga, composta per l'Atlètic de Madrid, el Llevant, el Sevilla, el Betis, la Reial Societat, el Cadis, el Getafe, el Vila-real, el Tenerife, l'Alabès, l'Eibar, Las Palmas, el Lugo i l'Osca, ha mantingut una reunió aquest dimarts en què l'organisme ha explicat als seus membres les diferents actuacions que ha realitzat després de conèixer-se la investigació que la Fiscalia de Barcelona ha iniciat en relació amb uns pagaments que l'empresa de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, va rebre del Futbol Club Barcelona entre el 2016 i el 2018 per 1,4 milions d'euros.

Segons ha informat LaLiga, les seves actuacions inclouen "un escrit a la Fiscalia; comunicacions amb les dades i informació que LaLiga considera pertinents a diferents organismes, espanyols i europeus i més actuacions que en aquest moment LaLiga considera que no ha de fer públiques per no perjudicar la investigació ".

"Ahir, durant la Junta de Divisió, la majoria dels clubs de LaLiga van expressar la seva profunda preocupació per aquest cas, que consideren de màxima gravetat, de manera que la proposta d'una comunicació conjunta va rebre el suport unànime de tots els clubs de LaLiga SmartBank i tots els clubs de LaLiga Santander a excepció de dos, que van mostrar objeccions a aquest comunicat conjunt per diferents motius", ha indicat l'organisme sense precisar-ne els noms, tot i que es refereix a Barça i Real Madrid.

L'organisme que presideix Javier Tebas ha insistit que els clubs i la seva Comissió Delegada "rebutgen i repudien els fets, i estan profundament preocupats i treballen activament per aclarir qualsevol irregularitat que s'hagi pogut produir al voltant del cas Negreira, ja sigui de caràcter esportiu o de qualsevol altre caràcter".

També ha mantingut que "està seguint molt de prop aquest assumpte i actuarà amb fermesa dins de les competències i els límits que li permet la Llei".

"La Comissió Delegada dona suport fermament a les actuacions de LaLiga atenent el treball demostrat i dut a terme durant aquests anys per preservar la integritat de la competició", ha afegit.