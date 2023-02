Els judokes de l'Esport7 es van endur tres medalles d'or i tres de bronze en el Campionat de Catalunya universitari que es va fer a la Universitat de Barcelona. La competició va acollir una setantena de participants, uns cinquanta homes i divuit dones.

Una de les medalles d'or va ser per Noelia Jardo, que competia per la Universitat Pompeu Fabra, en la categoria de menys de 52 kg. Va superar en la final Gisela Molina, de la UB. Els bronzes van ser per a dues representats més de l'Esport7, en concret per a Olga Juárez, que participava per la Universitat Politècnica de Catalunya, i Claire Sophie Pinosa, en representació de la Universitat de Manresa.

La segona medalla d'or va correspondre a Iker Colchero en menys de 81 kg., en representació de la Universitat de Lleida. Va quedar davant d'Adrián Chacón, de la UB, a qui va vèncer en la final. Els tercers llocs van ser per Roger Yáñez, de la UAB, i Adrià Rey, de la UPF.

El tercer campió va ser Jordi Pérez de Mendiguren en menys de 100 kg en nom de la Universitat Abat Oliba. Segon va ser Simon Foueillassar, de la UdeG, i tercer, Guillem Martínez, de la UPF. Finalment, el darrer bronze de l'Esport7 va ser per a Alberto Annunciata, també de la Universitat de Manresa.

Pel que fa a la resta, Pau Santacreu va ser cinquè en -66 kg. per la UPF i va ocupar la mateixa posició Ahmed Mssahal, del Judo Moià, per la UPC i en la mateixa categoria.