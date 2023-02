El centrecampista puig-reigenc de 30 anys Oriol Rosell ha deixat els últims dies el que ha estat el seu equip en dues etapes als Estats Units, l'Sporting Kansas City, i es dona per fet que fitxarà per Los Angeles Galaxy, conjunt en el qual actualment també hi ha un altre exblaugrana, el centrecampista Riqui Puig. Rosell, sorgit del planter blaugrana, va guanyar la Copa dels Estats Units el 2012 i la lliga, la MLS, amb el conjunt de l'estat de Missouri el 2013 i iniciarà una nova etapa en el conjunt californià.

Rosell ja es va acomiadar a través de les xarxes socials del seu exequip, que va deixar el 2014 per fitxar per l'Sporting de Lisboa portuguès i al qual va tornar a final del 2021 per jugar-hi la temporada passada. El jugador berguedà hi deia que el conjunt de Kansas City "ha estat una part important de la meva vida, però és el moment de dir adéu. Hem viscut victòries i derrotes, però el que sempre ha quedat ha estat el suport dels aficionats". També agraïa el tracte a tota la franquícia. El seu nou equip, els Galaxy, debuten en la lliga la matinada de diumenge rebent el gran rival ciutadà i actual campió de la competició, Los Angeles FC, que compten amb dos exjugadors més del filial barcelonista, Ilie Sánchez i Sergi Palencia. Els Galaxy, a part de Riqui Puig, també tenen un altre exjugador del Barça, el defensa Martín Cáceres, i un destacat davanter ex del Reial Madrid i del Sevilla, el mexicà Chicharito Hernández. La carrera d'Oriol Rosell als Estats Units va començar a Kansas City després de deixar el planter del Barça el 2012. Va fitxar per l'Sporting de Lisboa el 2014 i l'equip blanc-i-verd el va cedir successivament al Vitória Guimaraes, el Belenenses i el Portimonense. Va tornar als Estats Units el 2018 i va jugar tres temporades amb l'Orlando City FC, abans de fitxar de nou per l'Sporting Kansas City.