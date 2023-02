La base montenegrina Jelena Vucetic s'ha convertit en nova jugadora del Cadí La Seu de la Lliga Femenina Endesa fins a finals de temporada, segons ha anunciat el club de la Seu d'Urgell.

Vucetic (Kotor, Montenegro) de 29 anys arriba procedent del Barça CBS, on va militar fins al mes de desembre, i cobrirà la baixa deixada per la capitana Ariadna Pujol, que va deixar l'equip precisament per fitxar pel club blaugrana a la recerca de més minuts.

La base és internacional per Montenegro, va jugar set partits amb l'entitat blaugrana, encara que amb unes mitjanes per partit gens destacades: 10 minuts, 1,9 punts, 1,6 rebots, 0,7 i una valoració mitjana de 0,9.

"És una base amb experiència. Ha jugat en cinc lligues europees, per tant, pensem que ens podrà ajudar pel recorregut que té. Estic segur que ens donarà un cop de mà en la direcció de joc, anotació i energia", va assegurar Jordi Acero, el tècnic del Cadí La Seu, que està satisfet de la incorporació de Vucetic.

"Estem contents del seu fitxatge i poder comptar amb ella des d'ara mateix. Esperem que s'adapti tan bé com sigui possible i entre tots l'ajudarem", ha sentenciat el tècnic.

El Cadí ocupa l'onzena posició de la Lliga Femenina Endesa amb 9 victòries i 13 derrotes i aquest dissabte (18 hores) ja podrà disposar de Vucetic per jugar contra l'IDK Euskotren a Sant Sebastià.

La de Rotor ha disputat l'Eurobasket del 2015, 2017 i 2019 i durant la seva carrera ha militat a clubs de Sèrbia, Hongria, Rússia, Romania i Alemanya. De fet, va arribar al Barça procedent del Herner TC alemany. Amb aquest equip va conquistar la Copa alemanya el març del 2022.