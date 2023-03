L'Igualada Rigat ha caigut en els quarts de final de la Copa contra el gran favorit (5-2) però amb molt orgull. S'ha avançat dos cops en el marcador i, amb 4-2, ha tingut ocasions per tornar al partit. La qualitat del Barça, però, ha decidit.

La primera part de l'Igualada ha estat gairebé perfecta. L'equip de Cesc Fernández sabia que el principal perill del Barça eren les sortides a la contra i per això ha mirat d'acabar totes les jugades, amb xut i sense transicions per no patir robatoris. A més, als dos minuts de joc s'ha trobat amb una falta directa després d'una relliscada d'Hélder Nunes, que ha fet caure Roger Bars. El llançament l'ha fet amb la mestria habitual Gerard Riba, que ha fintat i ha enganyat Carles Grau.

El Barça ha reaccionat de seguida i ho ha fet en una pilota perduda que ha tallat Alabart. Aquest ha enviat una bola a l'espai i Joao Rodrigues, entrant pel mig, ha batut Torrents. El porter igualadí, precisament, ha estat la gran figura dels primers 25 minuts amb més de 20 intervencions, la majoria de mèrit. El tècnic del líder de la lliga, Edu Castro, ha hagut de demanar dos temps morts, però abans del descans s'ha trobat amb un discutible penal de Bargalló a Gerard Riba que aquest mateix jugador ha transformat.

La represa ha suposat un setge total del Barça que ha trobat premi als nou minuts, quan un penal comès per Marc Carol ha permès empatar a Hélder Nunes. Tot seguit, Alabart ha fet el tercer i Torrents ha aturat una falta directa a Bargalló. El quart gol, de Marc Grau, però, ha semblat decidir el partit. De tota manera, l'Igualada ha fet un pal mitjançant Nil Cervera i Gerard Riba ha errat una falta directa després d'una targeta blava a Joao Rodrigues. Alabart, novament de falta directa, ha engruixit el resultat fins a un 5-2 enganyós.