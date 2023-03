El jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona ha admès a tràmit la querella interposada per un àrbitre contra José María Enríquez Negreira i també la presentada per fiscalia contra Negreira, el Barça, els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu i altres membres i exdirectius del club per corrupció arbitral. El jutjat ha decidit unificar la querella i la denúncia en un sol procediment i inicia la investigació.

Les diligències estan obertes per un delicte continuat de corrupció entre particulars en l’àmbit esportiu, un delicte continuat d’administració deslleial i un altre de falsedat en document mercantil. La Lliga de Futbol Professional s’ha personat com a acusació particular i la jutgessa l’ha acceptat.