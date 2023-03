Quarta jornada de la Fase per a l'Ascens de la Preferent Femenina i primera derrota del CF Igualada. Les blaves van maldar per aconseguir un resultat positiu al terreny de joc del FC Sant Cugat, però van cedir una derrota (1 a 0). Malgrat aquest fet, la formació entrenada per Víctor Torrijos continua encapçalant aquesta segona fase de la competició i ostenta, a hores d'ara, l'única plaça qur atorga l'ascens a la quarta categoria estatal, la Primera Divisió Nacional.

El CF Igualada va tornar a perdre al camp on les blaves van encaixar la darrera derrota de l'exercici a la lliga, el segon diumenge de desembre (5 a 3), abans d'iniciar una ratxa de vuit victòries consecutives (cinc a la primera fase i tres a la segona). Aquesta vegada però, les anoienques van assumir la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota des dels primers minuts de la confrontació. El domini territorial de les igualadines va ser la tònica predominant fins que Elisabet Romero va avançar les vallesanes a l'electrònic (min 28). El CF Igualada va tardar uns minuts a refer-se de l'adversitat i Queralt Iglesias es va haver de lluir per impedir que el FC Sant Cugat incrementés el seu avantatge (min 32).

La segona meitat va ser un monòleg de les blaves. Malgrat això, les ocasions per empatar no van arribar fins al tram final de la confrontació. Aleshores, Mar Serracanta va etzibar una gardela que es va estavellar al travesser (min 78) i la rematada de Pauli Bohigas va topar amb un dels pals de la porteria defensada per Houda Benazid (min 90).

Els altres resultats de la quarta jornada de la Fase per a l'Ascens van ser els següents: Girona FC, 2 Fundació Terrassa FC, 2; FC Cerdanyola, 3 SE AEM Lleida B, 2 i PBB la Roca, 2 UE Porqueres, 1. Atès que cal recórrer al coeficient dels punts sumats segons els partits jugats per cada formació per establir la classificació d'aquesta segona fase, el CF Igualada encapçala la taula classificatòria amb un coeficient de 2,3 punts, seguit de ben a prop per la SE AEM Lleida B i la UE Porqueres (2,2), així com pel FC Sant Cugat (2,1).