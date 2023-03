Els Mossos posaran en marxa un dispositiu de seguretat especial amb motiu de la Final Four de la Kings League a l'Spotify Camp Nou, segons fonts de la policia catalana. La Guàrdia Urbana també participarà en l'operatiu, assumint la gestió de la mobilitat, i agents de Seguretat Privada intervindran a l'interior de l'estadi. A més, la Unitat de Drons garantirà des del cel el desenvolupament de l'esdeveniment i impedirà el vol d'aparells no autoritzats. Es tracta d'una competició catalogada com a esdeveniment esportiu, de forma que les mesures que s'activaran s'equiparen a les de partits de lliga o competicions europees. Així, es faran escorcolls i es prohibirà l’accés de begudes alcohòliques, ampolles grans, objectes voluminosos al recinte.

La celebració de la Final Four de la Kings League al Camp Nou comportarà la mobilització d’un important desplegament policial davant la gran afluència d’espectadors que es preveu que omplin el Camp Nou des de les 14.30 hores fins les 23:00 hores. Abans de l’obertura dels accessos per a l’entrada dels espectadors, agents de la Unitat Canina, de Subsòl i de Tedax dels Mossos faran el control de l’interior de les instal·lacions.

Aquesta competició està catalogada com a un esdeveniment esportiu, de manera que en termes de seguretat s’aplicarà el Decret legislatiu 1/2000 de la Llei de l’Esport. D’acord amb la normativa vigent, es realitzaran escorcolls per part d’agents de Seguretat Privada ja que com succeeix en qualsevol esdeveniment esportiu es prohibirà l’accés de begudes alcohòliques, ampolles d’aigua gran i objectes voluminosos, com ara pancartes grans. També es restringirà l’accés de cascos de motos com ja és habitual en els partits que es disputen al camp.

Per part dels Mossos, agents de l’Àrea de la Brigada Mòbil, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, del Grup Regional de Seguretat Ciutadana, de l’Àrea Tedax, de la Canina i Subsòl que s’encarregaran directament de garantir la seguretat als entorns del Camp Nou, així com permetre l’entrada sense incidències dels aficionats.

Als entorns del camp, hi treballaran efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries de les Corts i de l’Hospitalet de Llobregat, del Grup Regional de Delinqüència Urbana, de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità, de la Unitat d’Informació i de la Unitat Regional de Policia Administrativa.

Drons bloquejats

L’operatiu compta també amb l’activació de la Unitat de Drons per garantir des del cel el desenvolupament d’aquest esdeveniment. En aplicació de la normativa aèria, la ciutat de Barcelona no permet el vol de drons sense les autoritzacions corresponents donat que es una zona sota la influència de l’aeroport del Prat. Així, la Unitat Central Operativa (UCO) disposarà dels mitjans tècnics necessaris per al bloqueig del senyal que emetin- els aparells no autoritzats.

L’activació d’aquest dispositiu, que arrencarà a les 14.00 hores de diumenge, s’ha dut a terme després que la Direcció General de l’Administració de la Seguretat del departament d’Interior, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana mantinguessin diverses reunions de seguretat durant el darrer mes amb els organitzadors d’aquest esdeveniment esportiu.

El coordinador de seguretat d’esdeveniments esportius de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, coordinadament amb el director del departament de Seguretat del FCB, liderarà aquest dispositiu des la Unitat Central Operativa de l’estadi (UCO), on tindrà la visió de tot el camp i els seus accessos.

Dispositiu de mobilitat per agilitzar el trànsit

La Guàrdia Urbana liderarà el dispositiu de mobilitat a l’entorn de l’estadi amb un servei que permeti agilitar el trànsit, fer talls i desviaments en cas d’emergències, i fer front a concentracions o mobilitzacions d’aficionats per qualsevol punt de les rodalies de l’estadi.

D’altra banda, davant la important afluència que mou aquest esdeveniment esportiu, el dispositiu inclou el servei d’assistència sanitària amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per fer front a qualsevol emergència o incidència. Els efectius d’aquestes unitats es desplegaran a les graderies de l’estadi.