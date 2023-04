El colpeig sord de la mà quan impacta una pilota de voleibol es deixava sentir aquest dilluns al matí en la immensitat del pavelló de Sant Fruitós de Bages, escenari a partir del dimarts 4 d'abril del Campionat de Catalunya de seleccions territorials en les categories cadet (dimarts), juvenil (dimecres) i infantil (dijous). El mateix soroll que ressonava en la buidor del pavelló durant l’entrenament d’una de les formacions participants es multiplicarà per mil durant tres dies en els quals a la vora de 420 jugadors d’arreu del país, acompanyats per pares i mares, desembarcaran al recinte convertit en l’epicentre del voleibol català. Més que una operació sortida de Setmana Santa, el poble viurà una operació arribada.

Una quinzena de voluntàries dels equips cadet i juvenil de l’Asfe Sant Fruitós, amb la coordinadora de voleibol del club local, Janis Pintó, al capdavant faran possible que l’engranatge del campionat funcioni a la perfecció. «La seva feina serà procurar que hi hagi sempre dues pilotes de joc a la pista, portar el marcador, passar la mopa, dur aigua als jugadors després dels partits, acompanyar-los a dinar a l’escola Monsenyor Gibert, ...», explica Pintó hores abans que Sant Fruitós reediti com a seu del certamen després de la bona experiència de l’any passat. Una repetició inèdita perquè el torneig va canviant de localitat cada temporada.

El poliesportiu es divideix en tres pistes de voleibol, separades per grans cortinatges, en les quals hi haurà activitat durant tres dies de les 9.30 h fins a les 20 h, hora convinguda al final de cada jornada pel lliurament de trofeus, amb aturada a l'hora de dinar. El vincle del poble amb l’esport del voleibol té el nom propi de l’Asfe, una entitat poliesportiva amb cinc equips femenins (un sénior, dos juvenils i dos cadets), i del Paidos, que en té tres en categories de base (dos infantils i un aleví).

«La celebració del campionat dona visibilitat a un esport que a vegades sembla que només es juga a Barcelona», indica Pintó. El campionat de l’any passat estava previst per al gener, però encara imperaven algunes restriccions per la covid i es va ajornar fins a la primavera. Per al club, a través de l’Ajuntament, va ser l’oportunitat per renovar material i comprar el que faltava, es van fer els forats per col·locar els pals que subjecten les xarxes i es va pintar una tercera pista que dona molta versatilitat a la instal·lació. El proper pas, esperat amb candeletes des del club, és el segon pavelló que l’alcaldessa Àdria Mazcuñán confia que es pugui començar a construir abans de finals d’any.

Dos membres de l’Asfe també seran protagonistes sobre el parquet. En la selecció Barcelona 3 de categoria juvenil hi ha Juan Alonso com a entrenador i la jugadora Núria Alonso Tugues, que actua de col·locadora. Així mateix, Gina Pintó és la tècnic ajudant de la selecció infantil de Barcelona 3.

El campionat compta amb la presència de 30 equips, 10 en cada categoria (6 femenins i 4 masculins). Cada selecció representa una província, tot i que el volum de llicències dels clubs de la demarcació implica que n’hi hagi més d’un representant Barcelona. Un gruix de jugadors i acompanyants que omplirà el pavelló i, de retruc, els espais de restauració de la localitat.