Joan Laporta, president del FC Barcelona, ha assegurat avui que l'entitat blaugrana "mai no ha realitzat cap actuació que tingués com a finalitat o intenció alterar la competició per obtenir un avantatge esportiu". Ho afirmat durant una multitudinària compareixença davant els mitjans de comunicació per abordar el denominat 'Cas Negreira', sobre els pagaments realitzats pel club durant disset anys al llavors vicepresident del Col·legi Territorial d'Àrbitres (CTA).

"L'escrit de la Fiscalia tampoc ha pogut demostrar que els pagaments hagin pogut influir en l'elecció dels àrbitres o en algun resultat esportiu. No ho han pogut demostrar perquè no era possible", ha denunciat. El president del Barça considera que l'objecte precís de la polèmica és "l'assessorament tècnic arbitral" i "rebre una assessorament tècnic i arbitral d'aquestes persones no constitueix gens il·lícit i ni de bon tros un delicte penal". "Els clubs en general ja ho tenen internalitzat. Tenim una persona que ens fa aquest assessorament. Ho vam fer amb claredat i transparència. Aquest assessorament està reflectit amb factures, via transferència, que han passat les revisions fiscals pertinents. Del 2003 i 2010 no hi ha hagut cap ocultació. Estaven reflectits en la comptabilitat del club i de forma clara i transparent”, ha insistit.