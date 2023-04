La trajectòria ascendent del Baxi Manresa afronta aquest diumenge la fortalesa de l’UCAM Múrcia, un nou repte en el camí que porta a la permanència. «Arrosseguem llast de la primera volta i per això la nostra temporada està en greu perill encara», ha recordat Pedro Martínez en les hores prèvies a la disputa del matx, per al qual el tècnic disposa de tota la plantilla en bones condicions. El líder del vestidor no vol distraccions i té clar que encara s’ha de remar molt per assegurar la continuïtat a l’elit del bàsquet estatal.

BAXI MANRESA-UCAM MÚRCIA Diumenge, 23 d'abril. 12.30 h (Movistar+ Deportes 2) Pavelló del Nou Congost, Manresa. Baxi Manresa: Pérez, Harding, Jou, Robinson, Olomuyiwa -cinc inicial- Garcia, Ferrari, Badio, Sagna, Waczynski, Vaulet, Steinbergs i Geben. Entrenador: Pedro Martínez. UCAM Múrcia: Chiozza, McFadden, Jelinek, Radovic i Pustovyi -cinc inicial-, Trace, Bellas, Andronikashvili, Anderson, Rojas, Nikolic, Sakho i Diop. Entrenador: Sito Alonso. Àrbitres: Carlos Peruga, Esperanza Mendoza i Rubén Sánchez. «Serà un rival complicat», ha advertit Martínez: «han fitxat dos jugadors d'un nivell molt alt, amb els quals han guanyat els dos últims partits, i es troben en el millor moment de la temporada». Les recents incorporacions del base Chris Chiozza -el curs passat va formar part de la plantilla dels Golden State Warriors campions de la NBA, intervenint en 34 partits, amb 10 minuts i 2 punts de mitjana - i l’ala-pivot Danilo Nikolic han elevat el llistó de qualitat dels murcians, que ara ja miren més cap a la zona de play-off que cap a la part baixa de la taula després de derrotar el Saragossa (79-74) i el València (90-82) en pocs dies. Per a l’entrenador bagenc, l’UCAM destaca pel seu «joc ràpid» i en facetes com «el rebot ofensiu», apartat estadístic en el qual són el millor equip de l’ACB, amb 12.2 captures per partit. Així mateix, Martínez explica que «han recuperat Jelinek, que durant molts mesos no ha tingut un rol gaire important i ara gaudeix de més protagonisme». I del conjunt de Sito Alonso destaca també que «tenen bons tiradors, jugadors grans per dins» i efectius com McFadden, Anderson, Chiozza, que «va molt bé en el triple» i Radovic, «molt intel·ligent, es mou bé sense pilota». COMPARATIVA BAXI: 82,7 punts per partit. 33.7 rebots. 17.8 assistències. 83.2 de valoració. UCAM: 80,2 punts partits partit. 36,9 rebots. 14.8 assistències. 81,0 de valoració. Després de perdre a Tenerife contra el Lenovo el tercer i últim partit de l’eliminatòria dels quarts de final de la Champions, el Baxi ja només té per davant una missió: la permanència. Els resultats de les últimes setmanes, basats en l’estabilitat de la plantilla, han aportat una dosi d’optimisme a la realitat quotidiana d’un equip que durant moltes setmanes va estar en zona de descens. Martínez no creu que el resultat de dimecres passat a les Canàries tingui una incidència negativa en la mentalitat del grup. «Vem estar concentrats i vem donar el màxim, ara hem de passar pàgina», ha indicat el tècnic, concloent que «hem fet una bona competició europea». El Baxi rep aquest diumenge l’UCAM en partit de la jornada 29 i dimecres 26 afronta a Saragossa el duel pendent de la jornada 28. Posteriorment, l’equip visitarà Bilbao i Unicaja, rebrà el València, anirà al camp del Breogán i tancarà la lliga a casa contra el Gran Canària. «Queda temps, però poc temps, per tant, cada partit té una gran transcendència», ha conclòs Martínez. En la prèvia del matx, Sito Alonso ha tingut paraules elogioses pel Baxi. «Si ja és difícil jugar fora de casa, contra el Manresa ho és encara més», ha dit. «Estan fent una segona volta molt bona, i sabem que jugar a casa seva requereix molta atenció. Estic intentant explicar als jugadors que no han actuat allí el tipus de partit que ens trobarem». Sobre el seu equip, Alonso ha comentat l’aportació «excel·lent» de Chris Chiozza. «És impressionant que només hagi jugat tres partits i que sembli que coneix l’equip bé, ha fet un gran treball tàctic i d’humiltat».