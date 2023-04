«Queden sis partits, dos a casa, on som forts però els rivals estan en zona de play-off, i quatre a fora». Tot i la importància de la victòria d’aquest migdia contra l’UCAM Múrcia, Pedro Martínez ha volgut deixar clar que encara queda molta feina per fer abans l’equip no pugui rubricar la permanència. «Tenim per davant un calendari francament complicat, per això aquesta victòria és tant important», ha conclòs el tècnic del Baxi.

Per a Pedro Martínez seria un mal negoci posar-se a especular amb les 9 victòries que ja figuren en la classificació del Baxi. «Podem pensar que un dels nostres rivals no passarà de 9, i tenim guanyat l’average contra tots ells, però no podem jugar amb això, crec que encara hem d’aconseguir algun triomf més», ha indicat l’entrenador del conjunt del Nou Congost: «si pensem que ja està fet, estarem jugant amb foc, no ho hem de fer». Preguntat si amb 10 victòries la permanència ja estaria assegurada, Martínez ha dubtat uns instants abans de respondre: «podria ser ... però si anem fent càlculs sempre estarem pendents del què fan els altres, i no hem d’esperar, hem d’estar pendents del que fem nosaltres». Pedro Martínez també ha tingut paraules d’elogi cap a Dani Pérez, que aquest diumenge ha superat Javi Rodríguez com a jugador que ha donat més assistències en la història del club. «Ha demostrat mentalitat guanyadora, ha jugat amb determinació», ha comentat el tècnic. Sobre el rècord, ha afegit que «cal felicitar-lo, el seu joc es basa en fer millors els seus companys, porta quatre anys aquí i encara li queda corda». En la roda de premsa posterior al partit, Martínez també ha expressat el seu malestar amb els crits d’un sector de la graderia contra l’UCAM Murcia, que ha cantant ‘Sois una banda’. «No és bo i no m’agrada. Jo soc molt de la grada d’animació perquè són el nostre jugador número 14, però això no m’ha agradat, i no és veritat que el Múrcia sigui una banda, són professionals i porten més victòries que nosaltres, si ells són una banda ... potser ens estem tirant pedres a la nostra teulada».