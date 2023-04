L'Igualada es va endur un duel d'infart per 67-66 davant del Barça sota l'atenta mirada de més de 1.000 espectadors a les graderies del pavelló de Les Comes. Els anoiencs es van convertir en l'únic equip capaç a repetir victòria contra els culers, i d'aquesta manera es garanteix una plaça a Lliga EBA per la temporada vinent.

El partit va estar molt igualat en totes les seves fases, i fins al final del tercer període cap equip aconseguia avantatges rellevants. Amb nou punts d'avantatge, els locals es van encallar en la zona blaugrana, i el partit es va haver de decidir en els darrers 8 segons de matx. Moment en què Marc Bernadí va convertir un cop de dits decisiu que tancava, de la millor manera possible, la temporada dels anoiencs. MONBUS - CB IGUALADA SMA: Burges 1, Sala 2, Benito 3, Fons 15, Tejero 23 –cinc inicial– Bernadí 7, Enrich, Balta 4, Dagà 5, Farres 4, Germa 3. BARÇA ATLÈTIC: Fabrega 1, Iruela 13, Salo 2, Iglesias 13, Jakucionis 31 –cinc inicial– Sanmartin, Nimaga 2, Villar, Moure, Mathis 4, Cano. ÀRBITRES: Marian Dimitrov i Javier Romero. PARCIALS: 15-12, 29-30 (descans), 50-41, 67-66