El CB Navàs Viscola es va acabar imposant amb claredat per 87-71 a un experimentat i talentós Pinta CB Es Castell. Aquesta vegada, el pavelló navassenc estava ple, però el fet que el matx coincidís amb la Fira de Primavera, provocava que no estigués a rebentar com de costum. Els menorquins impedien que els del Bages imprimissin el domini del joc mitjançant l'ús de faltes que travaven el ritme ofensiu local. Els bagencs, però, aprofitaven les seves opcions des dels 4,60 per mantenir-se al partit.

El domini a l'electrònic era curt, però gairebé sempre favorable als bagencs. No obstant això, una acumulació de bones accions visitants quan tot just restaven 2 minuts de duel, donava 6 punts d'avantatge als menorquins. Un temps mort local va provocar un canvi en el sistema defensiu, i un bon atac i dos tirs lliures convertits per David Yuste empataven el matx a 67 amb 4 segons a l'electrònic. La defensa navassenca va ser bona, i el partit va marxar al temps extra. A la pròrroga, la dinàmica va canviar per complet, i els locals van demostrar la seva superioritat en el to físic respecte els insulars. Un parcial de 20-4 en aquests 5 minuts extres van donar una clara victòria als bagencs, a casa. D'aquesta manera, el CB Navàs tanca un bon curs competitiu i firma una meritòria setena posició a la taula classificatòria. A més, els del Bages s'asseguren que, la temporada vinent, quan el club compleix setanta-cin anys, tingui un equip a Lliga EBA. CB NAVÀS VISCOLA: Albà 16, Sims 20, Yuste 16, Planell 6, Ibañez 15 –cinc inicial– Saló, Batllo, Juncadella, Montagut 4, Marti 6, Santos 4. PINTA CB ES CASTELL: Barrasa 2, Bagou 26, Torres 7, Gomez 12, Saganin 2 –cinc inicial– Llufriu 3, Garcia, Bulfoni 6, Cepeda 2, Hernandez 11. ÀRBITRES: Guillem Alcañiz i Adrià Marco. PARCIALS: 12-16, 30-27 (descans), 48-47, 67-67 (fi del temps reglamentari); 87-71 (fi del temps extra)