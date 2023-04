La capital de l'Anoia viurà el proper 27 de maig una Igualada Urban Running carregada d'activitats esportives, culturals, solidàries, lúdiques i comercials amb finalitats solidàries. La cursa de cinc quilòmetres serà el punt culminant d'un dia que tindrà l'acapte de sang de la plaça de cal Font com a acte central de referència durant tota la jornada.

En la presentació, a càrrec de l'alcalde, Marc Castells, i de diversos representants de les diferents associacions, es va posar en valor la força de la ciutat en anteriors edicions i la voluntat que torni a ser una festa.

Així, a les 11 del matí començarà tot amb una classe de zumba a càrrec de l'Associació de Prematurs de Catalunya. A les cinc de la tarda tindrà lloc la popular cursa de cotxets seguida de la prova infantil Kids and Us.

A les 18.30 hores, caminada solidària de tres quilòmetres, en què es separaran aquells que la faran caminant dels que l'afrontaran corrent. La inscripció d'aquesta activitat es farà al comerç Mercè Mrtínez, on es podrà fer una donació per a l'Associació contra el Càncer. La cursa gran serà a les 19.30, amb dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres. Tot, amb una ciutat decorada de blanc com a símbol de la suma de tots els colors.