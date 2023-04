L'Avinent CA Manresa i el CA Igualada Petromiralles arrencaran aquest diumenge la seva participació en el Campionat de Catalunya de clubs, que viurà la seva primera jornada a Cornellà. Aquesta competició substitueix la Lliga Catalana i tots dos formaran part del grup A, el que formen les millors formacions del país. Aquest cap de setmana es disputaran algunes de les proves i la resta s'han deixat per al proper dissabte, 13 de maig a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona.

Així, tant els manresans com els igualadins competiran contra el FC Barcelona, l'AA Catalunya, l'Hospitalet Atlètic, el Cornellà Atlètic, que actuarà com a amfitrió, l'Aldahra Lleida i el Barcelona Atletisme. Els dos últims classificats quedaran relegats per a la propera edició al grup B, els que ocupen el lloc del 9 al 16. En total, participen 36 equips en les diferents divisions. L'Avinent defensarà la destacable cinquena posició de l'any passat i els groc-i-negres voldran mantenir la categoria aconseguida ara fa onze mesos després que la temporada passada estiguessin al grup B.

Com sol passar en aquest tipus de competició, el que compta són les posicions que ocupa cada atleta, que donen punts a la seva formació, de 8 per al primer a 1 per a l'últim. Per això és important acabar la competició o fer una marca per tal de contribuir a la suma total.

Equip decidit de l'Avinent

El conjunt manresà ja ha fet oficial la llista de participants en totes les proves, dos per cadascuna d'elles. En 100 metres, Pere Alonso, Carles Castellà, Laia Solà i Irene Flores: 400 metres, Arnau Rovira, Biel Cirujeda, Laura Bou i Queralt Vallbona; 1.500 metres, Nil Frias, Yassin l'Aziri, Marina Guerrero i Núria Tilló; 5.000 metres, Abel Casalí, Òscar Serra, Meritxell Soler i Mercè Guerra; 110 tanques, Biel i Jan Díaz; 100 tanques, Emília del Hoyo i Laia Olmedo; alçada masculina, Ricard Clemente i Marti Rodríguez; triple masculi, Gerard Acin i Joan Homs; disc masculí, Sergi Garcia i Pau Santanach; martell masculí, Adrián Sedano i Sergi Cabezón; perxa femenina, Laura Clemente i Meritxell Lladó; llargada femenina, Marta Galló i Berta Eslava; pes femení, Mar Santanach i Nàdia Riera; javelina femenina, Erika Sellart i Aisha Mariche; 4x100 masculí, Alonso, Díaz, Homs i Rodríguez; 4x100 femení, Del Hoyo, Flores, Rovira i Solà; i 4x400 mixt, Carles Castellà, Oriol Vergés, Laura Bou i Marina Guerrero.