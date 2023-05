La formació fem-17 de l'Igualada Femení HCP va quedar cinquena en el Campionat de Catalunya de la categoria, que es va disputar a les terres de Lleida. Les igualadines van empatar (1-1) contra el Caldes en el primer partit, però la derrota d'un dels favorits, l'Alpicat, contra l'Arenys en l'altre duel (4-2) no deixava marge d'error per al següent partit.

En aquest, l'Igualada va caure per 5-1 contra l'Alpicat i ja va arribar molt exigit per la diferència de gols a l'últim partit contra l'Arenys, al qual només va poder vèncer per 4-5. En el partit per la cinquena posició, victòria clara per 6-1 contra el Bell-lloc. L'equip el formaven les porteres Estela Rubio i Ona Acín i les jugadores Arian Martín, Carla Gualda, Maura Santó, Laura Crespo i Martina Freixedes, reforçades per Laia Ortega, Abril Besa i Jana Expósito.