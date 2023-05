«He parlat amb Leo per reconduir la situació que es va produir, en què vaig posar la institució per davant fins i tot del millor jugador de la història». Hores després que el Barça es proclamés campió de Lliga a Cornellà-el Prat en imposar-se a l’Espanyol (2-4), Joan Laporta allargava la mà, cada vegada més forta, a la tornada de Messi al club blaugrana. «Hem tingut una conversa molt afectuosa, ell ha tornat i hi ha relació», ha revelat el dirigent en una entrevista a ‘Els matins’ de TV-3 en la qual no s’ha mostrat tan contundent sobre la renovació de Xavi. «Té contracte fins al 30 de juny del 2024, hem salvat econòmicament el club. I ell és home de club, estem tranquils», ha dit sobre el futur del tècnic.

«Ens hem enviat missatges, el vaig felicitar pel Mundial i, a més, ens coneixem des de fa molts anys», ha recordat Laporta, que ha insistit que «Messi estima el Barça, que ningú ho dubti. Estima el Barça i el sent com casa seva. Però faríem malament de parlar d’això ara, perquè és jugador del PSG i està passant una situació desagradable», ha dit el president en al·lusió als xiulets que rep l’astre argentí cada vegada que juga al parc dels Prínceps parisenc.

«¿Els 400 milions de l’Aràbia? Amb tot el respecte per a l’Aràbia, el Barça és el Barça i, a més, és casa seva. El Barça pot competir contra qualsevol»

«Els 400 milions de l’Aràbia? Amb tot el respecte per a l’Aràbia, el Barça és el Barça i, a més, és casa seva. El Barça pot competir contra qualsevol», ha recordat el president, que ha admès que l’equip «es reforçarà en totes les línies, defensa, centre del camp i davantera» després de recalcar que el club no es planteja «una venda dolorosa».

Aval perquè Deco supleixi Alemany

Qui serà el successor de Mateu Alemany? Deco és el gran candidat, tot i que ha eludit confirmar-ho. Però la intenció del president és recuperar la figura que va tenir amb Txiki Begiristain en el seu primer mandat (2003-2010). «Deco és una persona que ja estava treballant per al Barça com a representant al Brasil, ara podria fer el salt a la direcció esportiva, podria ser», ha admès Laporta.

«No hi veuria cap inconvenient», ha remarcat el president al ser preguntat si l’exjugador assumeix el rol d’Alemany tenint en compte que actualment exerceix d’agent de jugadors. «És una evolució pròpia perquè passen abans per agències de jugadors, a més Deco va ser un jugador clau en aquella època gloriosa, va ser un capità de facto, va ensenyar a competir molts jugadors, com Xavi i Iniesta, que tenia un talent natural», ha precisat.

«Deco ha sigut a Anglaterra, coneix perfectament el mercat mundial, el brasiler, és clar, i l’europeu. Si fos el director tècnic, deixaria l’agència. Ja ho vam parlar a l’inici de tot»

Després, Laporta ha continuat elogiant les capacitats de Deco, que serà l’autor intel·lectual de la plantilla per a la temporada 2023-2024. «Ha sigut a Anglaterra, coneix perfectament el mercat mundial, el brasiler, és clar, i l’europeu. Si fos el director tècnic, deixaria l’agència. Ja ho vam parlar a l’inici de tot», ha dit el president amb referència a l’arrencada del seu segon mandat. Però, aleshores, no es va donar la connexió perquè s’integrés a l’estructura esportiva del club.

«En aquests moments ho té millor, llavors era més complicat. Estem en converses, vull que sigui una figura similar a la de Txiki, perquè, a més, té l’autoritat moral i esportiva que li dona haver sigut un jugador d’elit», ha recalcat el dirigent.

Alemany se’n va l’1 de juliol a la Premier, però té el permís del seu antic club (Barça) i del nou (Aston Villa, tot i que no s’ha fet oficial encara) per treballar de manera conjunta. I falta saber què passarà amb Jordi Cruyff, actual director esportiu del club. «M’agradaria que continuï. Així ho he dit al Jordi. Li hem ofert que continuï, però ell vol contractes d’un any. Li he dit que firmés per un parell d’anys, ara parlarem», ha reconegut