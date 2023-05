«El compromís, la capacitat de treball, la tenacitat i la perseverança dels futbolistes del Club d’Esports Avinyó han estat exemplars, aquest exercici. Fins i tot en el partit de dissabte, quan perdíem per 0 a 2 i semblava que la possibilitat d’aconseguir l’ascens s’esvaïa, els jugadors van mantenir l’esperança». «Els joves aprenents de futbolista dels equips formatius de l’entitat s’haurien d’emmirallar en la seva constància». Jordi Casas, el tècnic del conjunt bagenc, lloa l’actitud de la plantilla avinyonenca que, aquest darrer cap de setmana, es va proclamar campiona del grup 1r de Quarta Catalana i va certificar l’ascens. No endebades, després de militar durant més d’un lustre a l’última categoria territorial, el Club d’Esports Avinyó recupera una plaça a la Tercera Catalana.

Els verd-i-blancs van signar una primera volta quasi impol·luta (12 victòries en 13 partits jugats), amb el colofó del triomf al feu del seu principal oponent, el CF Sant Salvador de Cercs (0 a 1). Però tal com preveia aleshores Jordi Casas, les baixes per lesió van fer minvar les prestacions dels bagencs durant els primers partits de la segona. El CE Avinyó va cedir dos empats i dues derrotes i, dissabte, va haver d’afrontar un duel decisiu contra el sòlid conjunt berguedà. Atès que els verd-i-blancs havien de descansar en la darrera jornada, necessitaven sumar almenys un punt per segellar la consecució del títol. Un triomf del CF Sant Salvador de Cercs convertia l'equip entrenat per Joel García i Èric Hinojosa en el candidat millor situat per aconseguir-lo.

El duel va ser trepidant. Manel Uribe (minuts 44 i 62) va donar un avantatge substancial al CF Sant Salvador de Cercs (0 a 2). L’expulsió per doble amonestació del visitant Marc Quesada (minut 71) va afavorir l’allau ofensiva final dels amfitrions. Oriol Guarch (min 86) va minimitzar el desavantatge verd-i-blanc (1 a 2) i Marc Morral (min 96) va provocar l’èxtasi a les grades del Municipal Josep Herms, plenes de gom a gom (2 a 2).

Els futbolistes que han possibilitat la tornada del Club d’Esports Avinyó a Tercera Catalana són els següents: Aleix Llimargas i Iván Palacios (porters); Oriol Bosch, Sergi Bosch, Arnau Mauri, Pere Monrós, Marc Musarra, Daniel Pedragosa, Marçal Pujol i Ferran Serra (defenses); Xavier Arnaus, Josep Caus, Adrià Calafell, Genís Gutiérrez, Miquel Pedragosa (migcampistes), i Pol Careta, Oriol Llimargas, Èrik Márquez, Marc Morral Kalet, Marc Oliva, Arnau Pujol, Xavier Segura i Eloi Vila (davanters). El cos tècnic encapçalat per Jordi Casas el completen Gilles Brice Ribalta (segon entrenador), així com Guillem Pla i Guillem Vilà (delegats).