El tirador Joan Guirado Úbeda va quedar en tercera posició en el Campionat de Catalunya de tir de camp que es va disputar a Romanyà de la Selva. Era la 53a edició del torneig, en el qual l'esportista bagenc va aconseguir arribar a les semifinals i es va aproximar molt a la victòria.

El recorregut es va fer una mica feixuc per a tots els participants, a causa de les condicions meteorològiques de pluja. En la modalitat "instintiu", Guirado va poder arribar a la penúltima ronda i, finalment, va accedir al podi com a tercer classificat en la seva categoria de tradicional. Només va ser superat per dos arquers del Caldes de Montbui, Alexandre Escuer, que es va endur la victòria, i José Antonio Guillén, que va ser segon.