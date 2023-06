«Ha arribat el moment d’enfocar un nou repte esportiu i així ho sento». Iñigo Martínez, el defensa de l’Athletic, ha anunciat la seva marxa del club basc. No ha volgut, però, indicar el seu pròxim destí. L’espera el Barça de Xavi si aconsegueix encaixar-lo en el ‘fair play’ salarial. En un missatge redactat tant en basc com en castellà, el central esquerrà, de 32 anys, dona per liquidada la seva etapa a Bilbao.

«Vull dir-vos que aquesta serà la meva última temporada defensant la samarreta de l’Athletic», ha començat el defensa, que ja va venir al Barça fa cinc anys, coincidint amb l’etapa de Txingurri Valverde a la banqueta blaugrana i que ara està a la de l’Athletic, però llavors es va frustrar el seu fitxatge. Eskerrik asko, athleticzales.

Gracias, afición. ❤️🦁 pic.twitter.com/OIwFRSONvP — Iñigo Martinez (@InigoMartinez) 6 de junio de 2023 «Des que hi vaig arribar, m’heu fet sentir com un dels vostres», ha comentat el jugador, que va aterrar a Bilbao a l’estiu del 2018, procedent de la Reial Societat. Llavors l’Athletic va abonar 32 milions per ell. Ara, un cop complert el seu contracte, queda lliure. No costa ni un sol euro, element clau també per entendre la seva arribada al Barça. L’Athletic volia renovar-lo, però el jugador no ha acceptat. El club també ha deixat clara públicament la seva intenció. «El central emprendrà un nou rumb professional després de rebutjar l’oferta del club», ha indicat al missatge al seu compte oficial de Twitter en el qual anunciava la seva marxa després d’haver-hi estat sis temporades i haver disputat 177 partits amb la samarra blanc-i-vermella. 6⃣ temporadas.

1⃣7⃣7⃣ partidos.



Zorte on etorkizunean, @InigoMartinez! #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/fgCC15o27O — Athletic Club (@AthleticClub) 6 de junio de 2023 Xavi considera que Iñigo Martínez, que només ha jugat 15 partits de Lliga aquesta temporada, castigat per diversos problemes físics (ha patit fins a tres lesions diferents), aporta ferocitat defensiva a la seva estructura, a més de ser un especialista pur. És central esquerrà i té una bona sortida de pilota des de darrere, un factor clau per a l’estructura de joc que té el tècnic.