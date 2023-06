La quarta edició de la prova Punk-Trail de Sant Joan de Vilatorrada va recollir 4,5 tones de menjar per al Banc d'Aliments i va tenir la participació de més de 500 participants, en una cursa de muntanya organitzada per l'Associacio Flipats per l'Esport i la Gresca. El seu caire solidari va quedar clar amb una recollida que va ser superior a la de l'any anterior i que anirà al Rebost de la Creu Roja de la vila.

A més, la Punk-Trail també feia una col·laboració amb el programa No Trace de la marca esportiva NNormal, de Kilian Jornet. Aquesta intenta donar una segona vida a la roba esportiva utilitzada, amb la qual després s'elaboren objectes com pinces, estenedors o penjadors. Des del punt de vista més esportiu, la cursa tenia dos recorreguts, un de 15 km i de 800 metres de desnivell positiu i un altre de 12 km i 200 metres de desnivell. Forma part d'un calendari amb d'altres curses, algunes de les quals tenen lloc a d'altres poblacions del Bages. El fet que no es tractés d'una cursa competitiva va provocar que moltes persones hi prenguessin part, algunes de les quals cobrint el trajecte caminant. També hi va haver zones de diversió amb inflables per als més petits.