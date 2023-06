La selecció catalana femenina sub-15 de futbol, amb la manresana del Barça Kautar Azraf i la jugadora del CF Igualada Ona Montserrat a les seves files, s'ha classificat aquest divendres per a la final del Campionat d'Espanya que es disputa a Huelva. Catalunya ha derrotat Euskadi per 4-2 i tres dels gols han tingut firma de les nostres.

Així, després d'un gol de la jugadora del Sant Gabriel Anna Quer, Kautar ha anotat el primer dels seus gols al minut 13 i el segon només quatre minuts més tard. Les basques han reduït la distància, amb una anotació de Mugabure després del descans, però al minut 70 Ona Montserrat ha marcat el 4-1. El gol final de Mugabure ha estat anecdòtic. La final serà contra Madrid, aquest diumenge a les 9.30 hores.

També han anat bé les semifinals per a l'equip sub-17, que dirigeix la igualadina Marta Cubí i que encara ha tingut menys dificultats per arribar al partit decisiu. Catalunya ha superat per 5-1 Castella i Lleó. A la primera part han anotat Natàlia Escot, del Levante las Planas, Cèlia Segura, del Barça i Valen Fernández de l'Espanyol. A la represa, la mateixa Escot ha fet el 4-1 i, tot i que Sandra ha reduït la distància, Carla Julià, també del Levante las Planas, ha anotat el 5-1. La final serà també contra Madrid demà a les 11.45 hores.