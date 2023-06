L'Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles van acumular 21 medalles en els catalans de promoció, en les categories sub-10, sub-12 i sub-14, que es van celebrar al Prat de Llobregat. D'aquestes, deu van ser d'or entre tots dos, sis per als bagencs i quatre per als anoiencs.

Aixi, les sis medalles d'or per a l'Avinent van ser per a Martí Homs en els 150 metres sub-14 (18.65); Montse Fresnillo en 220 metres tanques sub-14 (33.64); Guillem Centellas, en javelina sub-12 (29.27); Júlia Planas, en 60 metres sub-12 (8.55); Joan Ríos, en pes sub-10 (6.75) i Paulina Olivé, en llargada sub-10 (3.50).

Alguns d'ells van treure medalles en d'altres disciplines. D'aquesta manera, Homs va ser tercer en 80 tanques, amb 12.46, Centellas va quedar segon en perxa, amb 2.30, Fresnillo va fer bronze en 80 metres, amb 10.69 i Planas va ser segona en disc, amb 19.65.

A part d'ells, Paula Vargas va obtenir la plata en els 60 tanques sub-12, amb 9.68 i també el bronze en els 600 metres, amb 1.46.69. Va completar el botí Edu López, que va quedar tercer en els 600 metres, però sub-14, amb 1.36.76.

Pel que fa als competidors del CA Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat, també va haver-hi atletes que van obtenir doble premi. Va ser el cas de Marc Bertran, campió en triple salt sub-14, amb 10.91, i tercer en 220 tanques, amb 33.27. També va fer doblet Rut Sánchez, campiona en pes sub-12, amb 8.93 i segona en javelina, amb 21.27.

La resta de competidors van obtenir un premi. Els títols van ser per a Isaac Hernández, campió de Catalunya d'alçada sub-14, amb 1,59 metres. També es va imposar en la seva prova Clàudia Sirvent, en el seu cas en disc sub-12, amb 19.82. Ella mateixa va obtenir un destacat cinquè lloc en javelina.

Les plates van ser per a Eudald Claudi, en alçada sub-14, amb 1.56 i Aarón Ceusán, en llargada sub-10, amb 3.81. Finalment, hi va haver un bronze per a Sergi Ventosa en el llançament de martell, amb un tir de 28,85 metres.

Triomf manresà en sub-12

A part de les medalles, és important també la profunditat de la base de totes dues formacions. D'aquesta manera, en el cas de l'Avinent, 36 de les 47 actuacions que van dur a terme van acabar en posició de finalista, és a dir, entre els vuit primers. En el del CAI també van caure deu posicions de finalista més. Aquest fet va propiciar que el CA Manresa s'imposés en la categoria sub-12 en la classificació per llocs, amb un total de 71 punts, per davant de Cornellà Atlètic (58), l'UGE Barcelona (47) i el CA Igualada, quart amb 44. L'Avinent també va guanyar en nois i l'Igualada va ser segon en noies. En sub-14, l'Avinent va ser cinquè, amb 51 punts, i el CAI, setè, amb 46.