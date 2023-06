Les dues jugadores de la Catalunya central que l'octubre passat es van proclamar campiones del món sub-17, la berguedana Judit Pujols i la martorellenca Laia Martret, afronten un nou repte amb la selecció estatal sub-19 que dirigeix Sonia Bermúdez. Juntament amb la resta d'integrants del combinat espanyol, les dues blaugrana s'incorporaran aquest dilluns, 26 de juny, a la concentració prèvia al certamen, que tindrà lloc a Bèlgica del 18 al 30 de juliol.

Bermúdez ha convocat sis jugadores del planter del Barça. A més de Martret, que encara té 17 anys, i Pujols, que al febrer va fer els 18, també hi ha Meritxell Font, Martina Fernández, Júlia Bartel i Lucía Corrales. La resta d'integrants de la selecció són: Eunate Astralaga, Sara Ortega, Maite Zubieta i Jone Amezaga (Athletic Club), Andrea Medina, Nerea Sánchez i Lucía Moral (Atlètic Madrid), Esther Laborde i Ornella María Vignola (Alabès), Sílvia Llorís, Erika González i Estela Carbonell (Llevant), Sandra Villafañe i Marina Rivas (Madrid CFF) i Sofia Fuente, Olaya Enrique, Sara Martín i Carla Camacho (Real Madrid).

A l'Europeu sub-19 de Bèlgica hi prendran part 8 equips. En el grup A hi figuren Àustria, Alemanya, Països Baixos i l'amfitriona Bèlgica. En el B hi serà Espanya, que s'enfrontarà a Islàndia (18 de juliol), França (21) i Txèquia (24).

Laia Martret renova amb el Barça B

Els darrers dies han estat moguts a les oficines del Barça. Després del fitxatge d'Ona Batlle pel primer equip, el club ha anunciat la renovació de diverses jugadores del B, entre les quals Laia Martret. Nascuda el 28 d'agost del 2005 a Martorell, ja porta vuit temporades vestint la samarreta blaugrana i, actuant en la posició d'extrem, és un dels joves valors de l'entitat.