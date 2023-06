La feina als despatxos del Centre d'Esports Manresa no s'atura i, després de confirmar l'arribada de Xavi Corominas a la banqueta, el club ja ha anunciat tres renovacions: Álex Sánchez, Marc Cuello i Moha Djitte continuaran a l'equip blanc-i-vermell una temporada més.

El callussenc Marc Cuello, de 24 anys, és un migcampista del planter que viurà la seva sisena campanya a l'equip, amb el qual ha anat pujant de categoria des de la Primera Catalana.

Álex Sánchez, per la seva part, completarà el curs vinent la seva quarta temporada al Congost, on sempre ha exhibit un tarannà polivalent molt útil per als entrenadors.

Moha Djitté és un baluard de la defensa blanc-i-vermella i una institució a l'equip, la samarreta del qual ha vestit en 370 partits.