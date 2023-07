Es va fer pregar, però Luis Enrique Martínez, exseleccionador espanyol i extècnic del Barcelona, ha sigut presentat com a nou entrenador del convuls PSG. La presentació de l’asturià, prevista en un principi per a les dues de la tarda, ha acumulat un retard de tres hores. Luis Enrique, en qualsevol cas, agafa el relleu a Christophe Galtier, destituït aquest mateix matí només un any després del seu nomenament i després de ser incapaç de portar els parisencs a la glòria europea, gran obsessió de la propietat qatariana.

A Luis Enrique li espera un repte de categoria en un PSG malacostumat a veure’s consumit pels egos dels seus futbolistes, i pendent que Kylian Mbappé i Neymar acabin de resoldre el seu futur. Amb qui no podrà retrobar-se el tècnic és amb Leo Messi, que va decidir no renovar el seu contracte per jugar a l’Inter Miami. La del PSG serà la sisena aventura de Luis Enrique a les banquetes, després de la seva estrena al Barça B (2008-2011), el seu pas per la Roma (2011-2012), el Celta (2013-2014), el zenit assolit al Barcelona del segon triplet (2014-2017), i la contradictòria experiència a la selecció espanyola, amb la qual va arribar a les semifinals de l’Eurocopa del 2020, però també amb la qual va ser incapaç de superar els vuitens de final en el Mundial de Qatar passat, on Espanya va ser eliminada pel Marroc en la tanda de penals. Després del torneig, Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, va decidir substituir-lo per Luis de la Fuente. «Puc garantir que jugarem com un equip», va assegurar Luis Enrique, convençut que podrà eliminar la cultura de les estrelles de l’equip.