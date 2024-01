El Covisa Manresa ha aconseguit tres punts amb els quals tothom comptava, però d'una manera força sorprenent. El resultat, 5-0, demostra la diferència que hi ha entre les dues plantilles, però quatre dels gols del conjunt de Paco Cachinero han arribat a porta buida, fruit de la tàctica de porter-jugador que el tècnic visitant, Pepe Matoses, ha practicat des que ha rebut el primer gol, a l'equador de la primera part. A més, la victòria serveix per posar-se a un sol punt del líder, La Nucía, que ha perdut de manera sorprenent a casa contra Les Corts (3-6).

Al Pujolet, fins a la primera anotació la defensa a mitja pista valenciana estava provocant problemes a un conjunt manresà que tenia dificultats de circulació per l'acumulació de jugadors. Tot s'ha desencallat al minut 8, quan una ràpida combinació ha finalitzat amb una rematada d'Aarón al fons de la porteria. Ha estat llavors quan el València ha començat a jugar amb el porter-jugador i, cinc minuts abans del descans, Lavado ha aprofitat una errada en la passada per marcar sense ningú a la porteria rival.

Lluny de canviar de dinàmica, a la segona part el València ha sortit de la mateixa manera. Amb un element més per a la circulació damunt de la pista, el joc anava molt ràpid, amb poques faltes i molta possessió estèril per a l'equip foraster, que no inquietava gens la porteria de Blasco. Al minut 10, repetició de la jugada, amb una altra pilota perduda que aquest cop ha aprofitat Ambròs per marcar des de lluny. La tàctica s'ha mantingut fins al final, i el mateix Ambròs i Ivan, aquest ha vint segons per al final, han segellat la golejada.