Segona derrota consecutiva del CB Artés a Copa Catalunya. El conjunt dirigit per Pep Piqueras va estar sotmès la majoria dels minuts al ritme lent proposat pel Ciutat Vella, on no es trobava gens còmode. A més, el conjunt bagenc no va trobar l'encert en els moments claus per a tornar a entrar al partit. La desfeta els manté a la primera posició del grup, però els deixa sense marge respecte al seu rival més immediat, l'Argentona.

La sospita de què el Ciutat Vella plantejaria un partit amb gairebé tots els atacs exhaurint el temps de possessió i amb atacs estàtics en cinc contra cinc va ser encertada. Els barcelonins es van fer amb el domini del ritme gràcies a la seva superioritat en el control del rebot, i només van poder mantenir-se dins del partit gràcies a l'encert inicial. Quan la capacitat anotadora artesenca va minvar, la imposició del ritme sobre el parquet es va traslladar a l'electrònic, que engreixava l'avantatge local. Els del Bages, amb més cor que cap, volien tornar al partit, però en els moments claus es ressentien de la falta d'encert exterior. Els locals mantenien la tònica de joc que més els convenia, i la seva solidesa defensiva va ser suficient per a impedir la remuntada de l'equip de Piqueras. El CB Artés es jugarà la jornada vinent el lideratge del grup contra l'Argentona. L'únic dels rivals de grup que ha superat els deu triomfs aquesta temporada, i que ve de superar per 67-63 el CB Mataró. CB CIUTAT VELLA: Rosell 17, Rozas 5, Gunyeli 22, Herodes 3, Franco 3 -cinc inicial- Parés 5, Palheiro 2, Armengol 13, Garcia i Molins 5. GRUP VIA CB ARTÉS: Costa, Cuñé, Soler 5, Pujolreu 12, Eduard Mas 9 -cinc inicial- Osul 4, Camprubí 2, Clotet, Porter 4, Jordà i Farell 13. ÀRBITRES: Esponey i Montané. PARCIALS: 18-16, 42-29 (descans), 59-41, 75-49