L'Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles van aconseguir pujar a diversos podis en els campionats de Catalunya de marxa i màsters i també en els estatals de cros disputats aquests últims dies. A més, la bagenca Meritxell Soler es va imposar en els 10 km de Vilafranca i i alguns competidors de casa nostra van ser al Míting Internacional de Catalunya.

Així, Griselda Serret (Avinent) va guanyar en els catalans de 10 km marxa femeins amb un temps de 48.05, una cursa en què la seva companya Ainhoa Carrasco va ser 9a. En els 20 km, Mar Juárez va haver d'abandonar i Noa Rodríguez, del CAI, va ser 9a amb 2.01.38. També hi va haver un segon lloc de Raúl Martínez, del Martorell, en 5 km M45 (27.33).

En els estatals de cros, Marina Guerrero (Avinent) va ser bronze amb l'equip català mixt amb un temps de 26.01, només superats per Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana. Irene Batlle no va acabar i Mireia Guarner va ser 31a, amb 39.11.

També hi va haver participació en el Míting Internacional de Sabadell. Per a l'Avinent, Emília del Hoyo va ser setena en la final de 60 tanques. En la semifinal, va batre el rècord del club amb 8.34. Martí Serra va ser quart en perxa amb 5,10 metres i Laura Bou va quedar quarta en la final B dels 400 metres amb 54.90. A més, Eloi Santafè (CAI) va ser sisè en la seva semifinal dels 60 tanques i Anna Bové, igualadina, onzena en la final B de 1.500 metres (4.41.57).

Molts podis per als veterans

La majoria de medalles van arribar en els catalans màsters. Per a l'Avinent, ors per a Maite Marzo (200 i 400 W50), Sergi Martínez (400 i 800 M45), Sílvia Cortès (60 i 200 W60), Montse Prat (perxa W55), Lourdes Rossinyol (Pes W60) i José Enrique Martínez (60 tanques M40). També hi va haver títol per a l'únic participant en pes M95, Lluís Marimon (CAI). Plates per a l'Avinent per a David Díaz (60 i 200 M50), Francesc Ferrer (60 M75), José Enrique Martínez (800 M40), Salvador Amella (alçada M50), Ricard Torres (triple M50) i Lídia Pons (800 W45). També segons llocs per al CAI de Jaume Mallen (perxa M35) i Ramon Sánchez (pes M45) i per a l'equip M35 del Martorell. Finalment, bronzes per a l'Avinent de Marc Vallbona (400 M45) i Sergi Martínez (200 M45), per al CAI de Josep Agustí Camats (Pes M55) i Pedro Pulido (Pes M60) i per a Noureddin Annasiri (Martorell), en els 400 metres M35.

A part de tots aquests resultats, Meritxell Soler, de l'Avinent, va guanyar els 10 quilòmetres de Vilafranca amb un temps de 33.16 i va millorar el rècord de la prova.