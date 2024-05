Així és Flirt, la nova variant de covid que arriba a Catalunya

Quatre anys després que el món es paralitzés a causa de la pandèmia de covid-19, el coronavirus continua la seva mutació i provoca més o menys casos arreu del món.

Qui més, qui menys ha patit aquests quatre anys grips o refredats comuns que podrien confondre's amb el coronavirus. O que són conseqüència directa o indirecta d'aquesta pandèmia, com els augments de casos de tosferina o bronquiolitis, per posar-ne només dos exemples.

Tot i això, res tan greu com aquella variant vírica que ens va obligar a tancar-nos a casa durant mesos.

Alerta mèdica

Ara, però, s'està registrant una nova variant, anomenada Flirt (KP.2), que ha posat en alerta la societat mèdica nord-americana per la seva ràpida propagació: s'han registrat un 25% de nous casos , segons dades dels centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA (CDS, per les sigles en anglès).

Encara és aviat per saber si aquesta nova variant, que també ha nascut d'òmicron, segons els experts, tindrà un potencial greu sobre la salut, tenint en compte que la immensa majoria de la població està vacunada, entre d'altres.

Infectats a Catalunya

Els símptomes, tal com passa amb el coronavirus, varien segons les persones que s'han infectat, però segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA van des de la tos a la diarrea, passant pel mal de coll o la pèrdua de gust i olfacte.

En les darreres setmanes, aquesta variant ha arribat també a Espanya . Primer, un repunt de casos notificat per l'Institut de Salut Carlos III de Madrid va fer saltar totes les alarmes, encara que la majoria de casos corresponien a la variant BA.2.86 . Més tard, Flirt també ha arribat a Catalunya , concretament amb dos pacients de la Vall d'Hebron (Barcelona), així com a les aigües residuals del riu Besòs, d'Igualada i de Lleida, recull la unitat de virus respiratoris de l'hospital barceloní.

Per la seva banda, el cap de servei de malalties infeccioses a l' hospital Germans Trias (Badalona), Roger Paredes, ha reconegut en declaracions per a 'La Vanguardia' que hi ha la possibilitat que es produeixi "un increment significatiu de contagis les properes setmanes ".

Símptomes

Aquests són tots els símptomes detectats fins ara: