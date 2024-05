El Baxi Manresa acomiada una temporada històrica

El Baxi Manresa ha firmat una de les millors temporades del segle i calia acomiadar-la com cal. Aquest dimecres més de 200 aficionats i curiosos s'han concentrat a la plaça Neus Català (Crist Rei) per gaudir d’una jornada festiva que ni l’agredolça derrota contra l’Unicaja (63-86), que va deixar els bagencs eliminats del play-off, va alterar. L’acte, que ha començat passades les 7 de la tarda, ha estat conduït per l’speaker dels partits del Baxi al Congost, Eduard Font, que ha anat presentant els diferents protagonistes del curs 2023/2024.

Els primers que han pujat a l’escenari que hi havia muntat a la plaça han estat els membres de l’staff tècnic, en el qual ha destacat l’absència del primer entrenador i vaixell insígnia de l’equip, Pedro Martínez.

Així doncs, han comparegut els tècnics ajudants, Salva Maldonado i Marc Estany, el metge Marcelo Cassacia, el preparador físic, Adrián Rubio, el delegat, Marc Gallardo i el fisioterapeuta, Adrià Sabata. Seguidament, han pujat a l’escenari els jugadors amb una càlida presentació i amb un vídeo al fons amb les seves jugades més destacades del curs. Per ordre de dorsal han anat apareixent a la plataforma Devin Robinson, Brancou Badio, Travanté Williams, Guillem Jou, Dani García, Brandon Taylor amb la seva ballaruca, Marcis Steinbergs, Musa Sagnia, Selom Mawugbe, Juampi Vaulet, Martinas Geben, Pierre Oriola i Dani Pérez. Tots ells han estat firmant autògrafs i fent-se fotos i selfies amb els aficionats durant els prolegòmens de l’esdeveniment.

Tot seguit, Font ha cedit el torn de paraula als protagonistes esportius i institucionals. El primer que s'ha dirigit al públic ha estat el president de l’entitat, Josep Maria Herms. «Es poden dir poques coses. Vull fer un agraïment de dins cap enfora: tota la feina dels treballadors del club, de l’staff, dels jugadors - tots ells uns grans professionals i excel·lents persones- i dels aficionats que omplen el pavelló i que segueixen el club a tot arreu», ha enumerat el màxim mandatari del Baxi Manresa. Herms ha volgut destacar també que «ja es treballa per la temporada que ve» i espera «tornar a gaudir d’un curs com aquest».

El següent en intervenir ha estat el capità de l’equip, Guillem Jou, que, primerament, ha volgut agrair el suport de l’afició. «Vagi bé o malament sempre sou allà». I la pinya que han construït dins del club. «Amb l’staff hem format una gran família i que ha estat la clau dels èxits». El de Llagostera s'ha acomiadat desitjant un bon estiu a tothom.

L’últim a comparèixer ha estat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha pujat a l’escenari amb el regidor d’esports, Anjo Valentí. El batlle ha fet un agraïment a tots els membres del club i va remarcar el mèrit de l’entitat. «Som una ciutat petita, amb pocs recursos i el pitjor pressupost de la lliga. Si som capaços d’estar cinquanta anys a l’elit és per l’esforç i treball. Hem de ser capaços d’entendre el privilegi que té aquesta ciutat de gaudir de l’espectacle basquetbolístic més important».