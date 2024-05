Aragonès avisa que l'estat del benestar serà "molt difícil" a Catalunya si no s'acorda un nou model de finançament

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha advertit que el sosteniment de l'estat del benestar serà "molt difícil" si no hi ha un canvi en el model de finançament. "O hi ha un acord clar i significatiu en l'acord de fiançament o la Catalunya dels 8 milions no la podrem pagar", ha assegurat des de la conferència inaugural de la reunió anual del Cercle d'Economia, que ha començat aquesta tarda. "Arribarem a un sostre i ja hi estem arribant", ha afegit el president, que ha recordat que l'any que ve tornen les regles fiscals a nivell europeu. Aragonès també s'ha referit al model productiu i ha afirmat que el "mascaró de proa" ha de ser la recerca i el coneixement. "No és una elecció, és l'única via possible", ha sentenciat.

A preguntes del president de l'entitat, Jaume Guardiola, Aragonès ha dit que espera que els acords que sorgeixin del Parlament després de les eleccions del 12 de maig estiguin focalitzats en la gestió de recursos econòmics i que l'increment sigui "significatiu". "El país s'ho mereix", ha sentenciat.

En la seva darrera intervenció al Cercle d'Economia després de participar-hi diversos anys -primer com a conseller d'Economia i després com a president de la Generalitat- Aragonès ha subratllat la necessitat que Catalunya passi d'una "economia terciaritzada a una economia industrialitzada que tingui com a mascaró de proa la recerca i el coneixement" . "No és una elecció, és l'única via possible", ha sentenciat.

El president en funcions ha recordat que durant els anys 80 es va produir una relocalització industrial i que després el model productiu es va encaminar cap a la construcció i el turisme; però ha apuntat que ara a Catalunya hi ha un context geopolític més favorable respecte altres països competidors, amb uns preus energètics més "competitius" i una "forta base industrial" que ha apostat per la recerca i el coneixement.

Sobre la productivitat, un dels principals eixos sobre els quals gira la reunió anual del Cercle d'Economia d'aquest any, ha admès que hi ha "marge de millora" respecte als Estats Units i la Xina i que aquesta ha de ser una de les prioritats en la propera legislatura europea. "I des de Catalunya hi tenim molt a dir", ha indicat.

Durant el seu discurs, ha rememorat els casos de reindustrialització de la darrera legislatura, com els de Kronospan, Lotte i més recentment Chery; i el cas d'Asatrazeneca i la seva aposta per Barcelona. "És la inversió en recerca i desenvolupament més important de la nostra història"; ha remarcat.

Aragonès ha identificat cinc eixos sobre els quals s'ha de basar el model productiu. En primer lloc, aprofitar els avenços tecnològics i fer arribar la transformació tecnològica al conjunt de la base productiva; i orientar bé les inversions i prioritzar la recerca, el desenvolupament i la innovació. En aquest sentit, ha comentat que "una de les pèrdues més doloroses va ser no aprofitar" els 1.000 milions d'euros que preveien els pressupostos per aquest any.

En tercer lloc, ha identificat el capital humà com un dels "principals colls d'ampolla" i ha alertat sobre la dificultat de tenir talent. Per això, ha aplaudit pel "salt endavant" iniciat amb la Formació Professional i una planificació d'acord amb agents socials i econòmics. En quart lloc, ha citat l'especialització pel valor afegit i l'aposta per la reindustrialització; i per últim, l'obertura a l'exterior, que l'any passat va portar les exportacions a superar els 100.000 milions d'euros.

Potenciar la formació dels professors i tornar a prestigiar-los

En la seva intervenció, el president de la Generalitat en funcions ha ressaltat la necessitat de tornar a prestigiar els docents i potenciar-ne la seva formació. Segons ha comentat després de ser qüestionat pels darrers resultats de les proves PISA, en els darrers anys el debat amb el sector ha estat més enfocat en les condicions laborals del sector i creu que ara és moment d'abordar altres àmbits i preparar millor els docents davant una realitat de les aules "molt més diversa".

Aragonès ha recordat que els efectes de les polítiques educatives es noten "al cap d'un temps" i ha destacat que la recuperació de recursos permetran que els resultats del futur "siguin millors". Amb tot, també ha comentat que hi ha una generació afectada per la pandèmia tot i que cal atendre els "factors més conjunturals".

"Necessitem recursos i ben orientats. La diversitat de situacions personals és extraordinària", ha afirmat el president en funcions.

Guardiola insisteix en evitar que hi hagi una repetició electoral

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha donat el tret de sortida a la nova edició de la reunió anual de l'entitat i ha tornat a insistir en la necessitat d'evitar la repetició electoral després de les eleccions del 12 de maig, que han deixat un "escenari fragmentat" i sense majoria de govern clara. "No serà fàcil construir una majoria però no ha de ser impossible", ha afirmat Guardiola.

Com ja va fer en la roda de premsa de presentació de la nota d'opinió fa uns dies, Guardiola ha avisat que Catalunya porta "massa temps" instal·lada en "una anormalitat de legislatures curtes per la impossibilitat dels partits polítics d'arribar a pactes".

El president de l'entitat ha criticat que la durada mitjana de les legislatures els últims anys s'hagi situat en els 2,5 anys davant els quatre que correspondrien. "Una nova convocatòria electoral és un luxe que no ens podem permetre", ha conclòs Guardiola, que ha tornat a fer una crida als partits a la transaccionalitat i pactar tot i les "visions enfrontades". Pel president del Cercle, tots els partits tenen la seva responsabilitat, "des del Govern o des de l'oposició".