El Llevant ha arrencat un punt al Johan Cruyff i va deixar el totpoderós Barça sense mantenir el ple de victòries a la competició de la regularitat. Les granota, a més, vengen en part el 7-0 que van rebre fa pocs dies a la final de la Supercopa.

Amb la monistrolenca Núria Mendoza, sòlida en defensa, i la santfruitosenca Paula Fernández al centre del camp, les valencianes han mantingut a ratlla l’equip local fins que Salma Paralluelo ha anotat en un xut de rosca lluny de l’abast de Tarazona. A l’equip de casa, però, se l'ha notat sense la força de la majoria de partits, no ha sentenciat i, a l’inici de la represa, una gran passada d’Erika que s'ha empassat Paredes ha estat aprofitada per Alba Redondo. El Barça ha seguit atacant, però no ha creat el perill suficient i el Llevant obté un gran resultat en la lluita per ser a la Champions.