El Baxi Manresa debuta demà, a partir de les 18:00 hores, en l’eliminatòria dels quarts de final contra el FC Barcelona, el mateix rival amb què es va enfrontar diumenge al Nou Congost en partit de Lliga.

Es diu que un partit sempre influeix en el següent, més encara si el rival és el mateix. Com influirà haver perdut contra el Barça diumenge?

Crec que en aquest cas no suposarà un canvi molt gran per a cap dels dos equips. Ells venien en alerta per la derrota que van patir al Palau contra nosaltres. Van preparar bé el partit i venien molt concentrats. Ens hem guanyat el seu respecte i el de la Copa serà igual. Només varia l’escenari. Jugar al Congost és un plus per a nosaltres. A Màlaga, no sabem quin ambient ens trobarem, però hem de donar el millor de nosaltres i competir.

No se sap, però s’estima que més de 300 seguidors hi seran.

Tant de bo! Tot el que s’assembli al que tenim aquí casa, és bo per a nosaltres.

El partit de diumenge, tant el podien haver guanyat, com haver perdut de 25. Què va provocar la reacció a partir del segon quart?

Ells ens respectaven molt, tenien molt clar com ens volien jugar i van sortir molt concentrats. Van tenir un encert molt alt. Potser nosaltres vam entrar al partit sense esperar-nos un Barça tan eficient. I quan ens hi vam voler posar, estàvem menys 14 o menys 15 per sota. Per sort, l’equip va reaccionar molt bé, vam apujar el nivell defensiu, sobretot, i vam arribar a poar-nos un punt per sobre. Al final, com va dir en Pedro, van ser petits detalls, als darrers minuts especialment, que no ens van permetre arribar als últims segons amb opcions de guanyar. De tota manera, crec que en línies generals va ser un bon partit i hem de seguir en la mateixa línia.

Hi ha un altre antecedent, més llunyà i més desagradable, que és l’eliminatòria de fa dos anys a Granada, en unes circumstàncies prou semblants, de victòria al Palau i derrota al Congost. N’han parlat, la tenen al cap els que el van viure?

Jo sí que la tinc al cap perquè va ser la meva primera i única Copa i, sincerament, no la vaig gaudir gaire. Recordo que vam fer una sortida molt bona, però va ser com una il·lusió òptica perquè al segon quart ens van treure de la pista. Per tant, sí, m’agradaria treure’m aquell record dolent que tinc de la Copa de Granada i, sobretot, vull competir. Guanyar a un equip com el Barça, moltes vegades no en tens l’opció, però com a mínim sí que pots competir-hi i posar-los la victòria difícil. El que volem és gaudir amb el nostre joc i la nostra identitat.

Diumenge va llançar el triple que va acabar amb l’esmaixada de la jornada, de Devin Robinson. Com la va viure a la pista, amb la mateixa incredulitat de tothom al Congost?

I tant, i tant! Vaig llançar el triple i em va semblar que anava prou ben dirigit. I, quan vaig veure que el fallava, tot d’una vaig veure aparèixer el Devin volant i fent aquell matarrot que va ser increïble.

Aquesta temporada s’ha fet algun paral·lelisme amb el Girona de futbol, el seu lideratge a la Primera Divisió i la lliga que va guanyar el Manresa. Creu que poden guanyar la Copa?

Possible sí que ho és perquè ens hi hem classificat. Aquest és el primer pas i el més important. Són tres partits. L’any passat, poca gent donava com a favorit l’Unicaja de Màlaga i va acabar guanyant a Barça, Madrid i Tenerife a la final. Quan un equip es classifica per a la Copa, és perquè s’ho ha guanyat i té opcions de guanyar-la. Ara, és clar que dels vuit equips som als que les estadístiques menys opcions ens donaran. Però, hi hem arribat amb una identitat i hem de mantenir-la i competir el millor possible.

D’acord, però si no s’hi va amb la il·lusió de trencar les estadístiques, com s’afronta?

Nosaltres, com a jugadors i com a equip, hi anem amb la intenció, d’entrada, de guanyar al Barça. I si ho aconseguíssim, la pujada emocional i en l’autoestima seria per anar a guanyar-ho tot. Però, de moment, ens centrem en el partit de divendres.

La temporada encara no s’ha acabat, però a hores d’ara, quin balanç en fan?

Molt bona. També és veritat que venim d’on venim. Tinc memòria i sé en quina situació estàvem l’any passat a hores d'ara. Tenir dotze victòries ara mateix i amb les sensacions que desprèn l’equip... la temporada està sent molt positiva. Ens ho estem passant bé, hi ha molt bon rotllo a l’equip i al vestidor, hem connectat bé amb la gent... Ens quedem dotze partits per seguir gaudint i perquè arribin més èxits.

Dels quatre objectius que podien tenir, permanència, Copa, Europa i Play-off, en tenen dos d’aconseguits. La mentalitat és anar d’un en un, com plantejava Pedro Martínez?

Sí, i tant! La primera i principal era la permanència. Amb dotze victòries, creiem que ja la tenim. Ara, ens toca gaudir de la Copa, amb la intenció de competir i fer-hi un bon paper, és clar, i després, tot i que tenim un calendari complicat, hem d’anar a classificar-nos per a Europa, que és una competició que hem disputat els últims anys i que ens agrada. I en acabat, si quan quedin quatre o cinc jornades encara tenim opcions de ficar-nos al play-off pel títol, doncs, anirem a lluitar-lo, òbviament.

Quina importància li dona al fet d’haver mantingut el gruix de l’equip?

Molta. Som conscients de les dificultats econòmiques del club per poder mantenir els jugadors estrangers d’un any a l’altre. Però es va fer l’esforç de mantenir jugadors importants de l’any passat i s’està veient que ha valgut la pena. Hem començat molt bé, i és gràcies a haver mantingut el bloc i tenir feina avançada. Els equips que tenen un bon inici agafen un bon coixí. Ha estat el nostre cas, hem guanyat confiança i s’està veient.

I quina importància hi té Pedro Martínez?

N’és el baluard. Ell ens imposa una manera de jugar, d’entendre el joc, i l’equip intenta posar-la en pràctica. Jo porto ja cinc anys amb ell i la veritat és que és molt bon entrenador, no en puc dir res de negatiu, sempre et fa millorar, fa que siguis un jugador més bo. Tenim la sort de tenir-lo aquí, de gaudir-ne, i crec que la gent també s’ho passa bé amb la manera en què ens fa jugar, i això és el més important.

I, personalment, com es troba després de la lesió?

Bé, molt bé. En els dos primers partits sí que vaig veure que encara em faltava una mica, lògicament, però ara ja estic còmode, no tinc cap mena de molèstia i em trobo d’allò més bé.